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Gürcistan Meclis Başkanı Kuçava istifa etti

Gürcistan Meclis Başkanı Kakha Kuçava, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

1 Saat Önce
2021-12-24 17:59:08
Gürcistan Meclis Başkanı Kuçava istifa etti

Gürcistan Meclis Başkanı Kakha Kuçava, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin merkez ofisinde düzenlediği basın toplantısında, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yaklaşık bir ay boyunca istifa konusunu partinin liderleri ile görüştüğünü belirten Kuçava, "Uzak bir yere gitmiyorum. Ekibimizin yanında, partinin siyasi konseyinde kalıyorum." dedi.

Gürcü Hayali Partisi Başkanı İrakli Kobakhidze ise Kuçava'ya başarılar diledi.

Kobakhidze, yeni Meclis başkanı adayı olarak Şalva Papunaşvili'yi parlamentoya sunacaklarını bildirdi.

Kuçava, 24 Nisan 2021'de Meclis Başkanlığından istifa eden Arçil Talakvadze'nin yerine seçilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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