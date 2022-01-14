DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Dünyayı sarsan Çağrı filminin bilinmeyen yönleri...
Gürcistan’dan Rusya'ya saldırganlık suçlaması
Göztepe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi
Define aramak için kazdığı çukurda öldü
Kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kıran kişi tutuklandı
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
AB, Ukrayna'ya yönelik siber saldırıyı kınadı
Yeni Malatyaspor- Göztepe maç sonucu I Göztepe kaçıncı sırada? Yeni Malatyaspor'un kaç puanı var
ABD'de 24 eyaletteki hastaneler, Kovid-19 nedeniyle yüzde 80 doluluk oranını geçti
Beşiktaş - Gaziantep maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş'ın kaç puanı var?
ABD: Rusya oyun peşinde; Ukrayna'nın doğusuna ajanlar yerleştirildi
Çin'in Suriye'deki yeni hamlesi ve Esad rejimi
Kuryenet takip t.c. ile sorgulama
Erdoğan, Boris Johnson ile ne görüştü?
Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? Beşiktaş'ın rakibi kim?

TIMETURK / DÜNYA / Gürcistan’dan Rusya'ya saldırganlık suçlaması

Gürcistan’dan Rusya'ya saldırganlık suçlaması

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Rusya Federasyonu'nu Avrupa'nın güvenliğini yok etmeye çalışmakla itham etti.

1 Saat Önce
2022-01-14 23:24:31
Gürcistan’dan Rusya'ya saldırganlık suçlaması

Bakan Zalkaliani, yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Karen Donfried ile bugün telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Görüşmede ülkesi ile ABD arasındaki iş birliği, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Zalkaliani, ayrıca Rusya ile ilişkileri de değerlendirdiklerini söyledi.

Rusya'nın komşu ülkelere şiddet politikası uygulamayı sürdürdüğünü ifade eden Zalkaliani, Moskova yönetiminin böylece Avrupa'da etkisini artırmak istediğini savundu.

Rusya'nın Avrupa güvenlik mimarisine tehdit oluşturduğunu kaydeden Zalkaliani, "Bu tür girişimler, bölgedeki saldırganlık, egemen devletlerin topraklarının işgali ve ilhakı, uluslararası yükümlülüklerin ısrarla yerine getirilmemesi ile Rusya, kasıtlı olarak Avrupa güvenlik mimarisini yok etmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

NATO vurgusu

Ülkesine 2008'de Rusya tarafından saldırıldığını ifade eden Zalkaliani, Ukrayna'da Rus ilhak politikasının sürdüğünü ve Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Zalkaliani, "Dünya, ortaklarımız, tarihin tekerrür etmesine ve Ukrayna ile ilgili süreçlerin yeniden bu yöne gitmesine izin vermemelidir." diye konuştu.

NATO üyesi olmak isteyen ülkesi hakkında 2008'deki Bükreş Zirvesinde son derece önemli kararlar verildiğini, bu sürece Rusya'nın karışamadığını ifade eden Zalkaliani, "Bükreş Zirvesi kararının yeniden gözden geçirilmeyeceği açık. Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu süreci geri döndürülemez." dedi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş