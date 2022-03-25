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Gürcistan'daki bazı Rus birlikleri Ukrayna'ya kaydırılıyor

ABD, Rusya'nın Gürcistan'daki bazı birliklerini Ukrayna'ya kaydırmaya başladığını iddia etti

55 Dakika Önce
2022-03-25 21:53:25
Gürcistan'daki bazı Rus birlikleri Ukrayna'ya kaydırılıyor

ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya'nın Gürcistan'daki bazı birliklerini Ukrayna'ya kaydırmaya başladığını bildirdi.

Adı açıklanmayan üst düzey savunma yetkilisi, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Pentagonun şu aşamada kaç askerin kaydırıldığına ilişkin bilgiye sahip olmadığını belirtti.

"(Rusların) Gürcistan'dan Ukrayna'ya birliklerini kaydırdıklarına dair işaretleri görüyoruz" ifadesini kullanan yetkili, henüz daha fazla detayın bulunmadığını aktardı.

Öte yandan yetkili, Rus güçlerinin Kiev'de kara operasyonlarını durdurduğunu, hava operasyonlarına ve füze atışlarına devam ettiğini, kara unsurlarının savunma hatlarına doğru çekildiklerini gözlemlediklerini de sözlerine ekledi. AA .

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