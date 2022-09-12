Gürcistan'da 1,8 milyon yıl öncesine ait insan azı dişi kalıntısı bulundu

Gürcistan'da arkeologlar 1,8 milyon yıl öncesine ait insan dişi kalıntılarına ulaştı.

Bunun tarihi bir keşif olduğu belirten Orozmani kazı görevi lideri Giorgi Bidzinaşvili "En eski insansı kalıntıların bulunduğu Dmanisi'den 20 kilometre uzakta bulundu. Bu en eski Avrasya yerleşimcilerine ait başka bir arkeolojik alan olduğu anlamına geliyor," ifadelerini kullandı.

Uzmanlar keşfin insan öncesi göçlerin Afrika dışına nasıl yapıldığına ışık tutacağını belirtiyor. Tiflis'in 100 kilometre güneybatısında yapılan kazıda ayrıca nesli tükenmiş hayvanların fosilleri, ilkel taş aletler bulundu. Uzmanlar bunun hominin adı verilen insan öncesi ataları varlığına işaret ettiğini belirtiyor.

Bölgedeki ilk kalıntılar 1960'larda bulunmuştu. Son kazı çalışmaları ise 2019 yılında başladı ve şu ana kadar Paleolitik döneme ait izler bulundu.

Kazı alanında kılıçdişli kediler, Etrüsk kurtları, sırtlanlar ve antiloplara ait fosillere de ulaşıldı.

Kazı Afrika dışındaki en eski Homo erectus kalıntılarının bulunduğu Dmanisi sahasının yakınında yer alması nedeniyle de önem taşıyor. Dmanisi sahasında bulunan kafatasları da 1,8 milyon yıl öncesine kadar uzanıyor.

1,77 ile 1,84 milyon yıl öncesine ait yeni bulgular bilim insanlarına bölgenin Afrika'dan göç sırasında yoğun bir yerleşim alanı olarak kullanıldığına işaret ediyor.