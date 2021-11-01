Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Kafkaslar buzulların yüzde 40'ını kaybetti

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, zengin doğaya sahip Kafkasya bölgesinin iklim değişikliği nedeniyle buzulların yüzde 40'ını kaybettiğini söyledi.

İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) konuşma yapan Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesi adına burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İklim değişikliğinin, Gürcistan ve genel olarak Kafkasya bölgesinin doğasına ciddi hasar verdiğini kaydeden Garibaşvili, şu ifadeleri kullandı:

"Güzel dağlar, buzullar ve nehirler ile bilinen Kafkasya, buzulların yüzde 40'ını şimdiden kaybetti. Sadece son yirmi yılda, Doğu Gürcistan'daki kayıpların oranı 20. yüzyılın sonunda yapılan tahminleri aştı."

Küresel doğal afetlerden kaçınılması için tüm ülkelerin mümkün olabilecek en etkili şekilde mücadele etmeleri gerektiğini belirten Garibaşvili, BM Genel Sekreteri'nin, İklim Değişikliği Hükümetlerarası Konseye sunduğu en son raporunu tamamen paylaştıklarını kaydetti.

Konferanstan çıkan sonuçların tüm dünya için son derece kritik önem taşıdığını kaydeden Garibaşvili, "Gürcistan, ortak iklim hedefimizi önemli ölçüde ilerletecek ve salgından (Kovid-19) daha önce hiç olmadığı kadar yeşil, daha güçlü ve daha güvenli sonuçlarla çıkmamıza yardımcı olacak bu zirvenin cesur ve geniş kapsamlı sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.