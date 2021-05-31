DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
Sedat Peker açıkladı: Cemevine saldıracaklar
Analiz: Yüzde 7'lik çeyrek büyüme ve kalitesi
Libya Ulusal Uzlaşı Komisyonu Kurucu Forumu Trablus'ta yapıldı
Gürcistan Başbakanı Garibashvili yarın Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
Bosna Hersek'te yeni toplu mezar bulundu
NATO dışişleri ve savunma bakanları NATO Zirvesine hazırlık için toplanacak
Nihat Genç’ten Cumhurbaşkanı’na tuhaf talep… ‘İzlemeyiz’
Belçika'da yetişkin nüfusun yarısı aşılandı
Ozon Tedavisi ve Karaciğer Yağlanması Tedavisi - TheLifeCo
Irkçılar, caminin camına 'Hitler geri döndü' yazdı
2021 Nefes Kredisi'ne başvurular yarın başlıyor
'Necip Fazıl ile Nazım Hikmet’i kavga ettirmek zorunda değiliz'
Alişan'dan Süleyman Soylu paylaşımı
Telafi eğitimi zorunlu mu? Telafi eğitimi hangi sınıflar için yapılacak?

Gürcistan Başbakanı Garibashvili yarın Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

ABONE OL

Google News - Timeturk
31.05.2021 18:36:41
Gürcistan Başbakanı Garibashvili yarın Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Garibashvili'nin göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyaretteki görüşmelerde Türkiye ile Gürcistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Mevcut iyi komşuluk münasebetlerinin ve stratejik ortaklığın daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş