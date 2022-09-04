Günlerdir banyo yapmıyor! Cara Delevingne son haliyle korkuttu

Ünlü İngiliz model 30 yaşındaki Cara Delevingne, Batı Hollywoodda, bir mağazaya girip alış veriş yapmadan önce aracında solgun bir halde sigara içerken ve gözüne damla damlatırken görüntülendi. Modelin bu hali hayranlarını endişelendirdi.

Dünyaca ünlü model Cara Delevingne'nın son görüntüsü görenleri korkuttu. Bir mağazaya girip alış veriş yapan ünlü ismin solgun halleri kameralara yansıdı.

Girdiği dükkanda yaklaşık yarım saat kalan modelin mekandan çıktıktan sonra içinde ne olduğu belli olmayan bir pipoyu içtiği görüldü.

Mağazada bacaklarındaki morluklar açık bir şekilde belli olan Cara, aracına binerken sürekli saçlarını düzeltmeye çalıştığı ve yüzünü kaşıdığı görüldü.

Bir hayli yorgun ve yüzü solgun görünen, günlerdir banyo yapmadığı belli olan Cara, daha sonra aracında elbiselerini değiştirdikten sonra uzaklaştı.