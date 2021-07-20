DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Rusya'dan ABD ve NATO açıklaması
Erdoğan: Dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız
Güney Kore destroyeri Kovid-19'a esir düştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı
Fatma Girik'ten korkutan haber
Geçici devlet başkanına bıçaklama girişimi!
Başkan tepki gösterdi: Aylık 5 bin TL ile personel bulamıyor
Rusya'da vaka sayısı 6 milyonu aştı
WhatsApp'tan grup aramaları için yeni özellik
Şükür namazı nasıl kılınır? Kurbandan sonra şükür namazı kılınmalı mıdır? (Diyanet)
Biontech aşısının iki dozu arasındaki süre için değişiklik
Hamam otu nasıl kullanılır?
Yasak Elma dizisine çok konuşulacak transfer
Aşırı yağışlar Pakistan'da 4 can aldı
MSB duyurdu: 39 terörist etkisiz

TIMETURK / DÜNYA / Güney Kore destroyeri Kovid-19'a esir düştü

Güney Kore destroyeri Kovid-19'a esir düştü

Askerler aşılama kampanyası başlamadan ülkeden ayrılmışlardı. Aden Körfezi'nde görevli destroyerde salgının nasıl başladığı şu an için bilinmiyor.

1 Saat Önce
2021-07-20 14:04:49
Güney Kore destroyeri Kovid-19'a esir düştü

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Güney Kore donanmasına ait "Munmu the Great" adlı destroyerde görevli 247 askerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından Savunma Bakanı Suh Wook özür diledi.

Başbakan Kim Boo-kyum, Doğu Afrika açıklarında korsanlıkla mücadele için görevlendirilen destroyerdeki 301 denizciden 247'sinde Kovid-19 tespit edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Kim, kendisi ülkesine adayan yüzlerce denizcinin sağlığıyla dikkatli bir şekilde ilgilenilemediği için hükümetin oldukça üzgün olduğunu dile getirdi.

Savunma Bakanı Suh da yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle ağır sorumluluk hissettiğini ve denizciler, aileleri ve halktan içtenlikle özür dilediğini ifade etti. Suh, iki askeri uçakla Güney Kore'ye taşınan askerlerin hastane ve karantina merkezlerinde tedavi edileceğini belirterek benzeri salgınların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.

"Munmu the Great" mürettebatına, Güney Kore'de Kovid-19 aşılama kampanyası başlamadan ülkeden ayrıldıkları için aşı yapılmamıştı. Aden Körfezi'nde görevli destroyerde salgının nasıl başladığı henüz tespit edilemedi.

180 bin 481 Kovid-19 vakası tespit edilen Güney Kore'de, 2 bin 58 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH