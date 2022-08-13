DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9331 ₺

EURO

18,4099 ₺

ALTIN

1.039,38 ₺

BİST

2.864,25 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Güney Kore'de şiddetli yağış: Ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Güney Kore'de şiddetli yağış: Ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevre bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışta hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği aktarıldı.

2 Saat Önce
2022-08-13 16:04:05
Güney Kore'de şiddetli yağış: Ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Yonhap ajansının haberinde, hafta başından bu yana süren şiddetli yağış nedeniyle çoğu Seul'de olmak üzere binlerce evin su altında kaldığı duyuruldu.

Felaket ve Güvenlik Önlemleri Merkez Karargahı (CDSCH) verilerine göre, 8'i Seul'de, 4'ü Gyeonggi eyaletinde ve 2'si Gangwon eyaletinde olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti.

CDSCH, 5 kişiden hala haber alınamadığını açıkladı.

Sel nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 7 bin 200 kişi tahliye edildi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş