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Güney Kore’de F-35 şoku! tüm filo devre dışı

Güney Kore ordusu, bir F-35 savaş uçağının iniş takımlarının arıza yapması nedeniyle F-35 filosunun tamamını uçurmama kararı aldı.

3 Dakika Önce
2022-01-05 17:17:21
Güney Kore’de F-35 şoku! tüm filo devre dışı

Yonhap'ın haberine göre, ülkenin batısındaki Seosan hava üssünde eğitim uçuşu yapan F-35A model uçak elektronik sistemlerinde sorun çıkması nedeniyle gövde üzerine zorunlu iniş yaptı.

ABD yapımı beşinci nesil hayalet uçak F-35A, ineceği pistin köpüklenmesi sayesinde gövdesinden ciddi hasar almaktan kurtuldu, pilot uçaktan yara almadan çıktı.

Kore Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanvekili Shin Ok-Chul, parlamentoda bir oturumda milletvekiliyle olayın detaylarını paylaştı.

Alçaktan uçan F-35'te pilotun aniden sesler duyarak sistemleri kontrol ettiğini belirten Shin, uçuş kontrol ve motor dışında tüm sistemlerin durduğunu gören pilotun fırlatma koltuğunu kullanmak yerine gövde üzerine inmeyi tercih ettiğini aktardı.

Shin, olayın F-35 savaş uçağının ilk defa gövde üzerine inişi olduğunu ifade etti.

Arıza tüm filoyu indirdi

Güney Kore ordu yetkilileri, arızayla ilgili ABD ile ortak soruşturma başlatılacağını, soruşturma sonuçlanana kadar 30 F-35'ten oluşan filonun uçurulmayacağını bildirdi.

Güney Kore, ABD'li silah şirketi Lockheed Martin'den, 2014 yılında 40 F-35 sipariş etmiş, 2019'da bunların 30'unu teslim almıştı.

ABD tarafından geliştirilen en pahalı savaş aracı olarak değerlendirilen F-35'lerin şu ana kadar 8 kazaya karıştığı belirtiliyor.

En son Kasım 2021'de, İngiltere Donanmasına ait bir F-35B model savaş uçağı HMS Queen Elizabeth uçak gemisinden havalanırken Akdeniz'e çakılmıştı. Olayda pilot kurtulmuştu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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