Güney Kore: ABD, ülkemizdeki askeri üslerine Afganistan'dan tahliye edilenleri yerleştirmek istiyor

Güney Kore, ABD'nin, bu ülkedeki askeri üslerini, Afganistan'dan tahliye edilenleri yerleştirmek için kullanmak istediğini bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong, Dışişleri ve Birleşme Komitesinin parlamentodaki oturumunda konuştu.

ABD'nin, Afganistan'dan tahliye ettiği Afgan vatandaşlarını Güney Kore'deki üslerine yerleştirmek istediğini doğrulayan Chung, ülkedeki askeri üslerin mülteci kampı olarak kullanılmasının hükümetin onayını gerektirdiğini vurguladı.

Chung, hükümetin, Güney Kore ile iş birliği yapan Afgan vatandaşlarına sığınma sağlamak için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Sürece katılan veya destek veren çok sayıda Afgan var. Hükümet, bu yüzden onları ülkemize güvenli şekilde getirme seçeneği üzerinde çeşitli yollar düşünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Wall Street Journal, hafta sonu sayısında, ABD'nin, tahliye ettiği Afganları denizaşırı ülkelerdeki üslerine yerleştireceğini iddia etmişti.

Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından çok sayıda hükümet, Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.