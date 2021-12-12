Güney Afrikalı doktorlardan Omicron-Delta karşılaştırması

Koronavirüs’ün Omicron varyantının tespit edildiğinin duyurulmasından iki hafta sonra Güney Afrika’daki doktorlardan varyanta ilişkin çeşitli klinik bulgular gelmeye başladı. Doktorların pek çoğu, gördükleri Omicron vakası hastaların hastalığı Delta’dan daha hafif atlattığını söyledi.

The Times of Israel'de yer alan habere göre, Güney Afrikalı doktorlar Omicron varyantının daha hızlı bulaşabileceğini ancak daha ağır hastalığa neden olmadığına ilişkin klinik bulgularını paylaşıyor.

Dr. Unben Pillay, hastalığın çoğunlukla evde, 10-14 günlük izolasyon sürecinde atlatıldığını söyledi. Hastalığı ağır geçirmeme durumunun yaşlı kişilerde de geçerli olduğunu söyleyen Pillar, gün içinde çok sayıd hasta muayene ettiğini ancak henüz kimseyi hastaneye yatırmadığını söyledi.

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, Omicron'la ilgili şu verileri paylaştı:

Son haftalarda Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılarınların yalnızca yüzde 30'u ağır hasta oldu. Bu oran pandeminin önceki dalgalarında bunun iki katıydı.

Hastanede kalış süreleri bu dönemde kısaldı. Geçmişte 8 günken şu an 2.8 gün olarak hesaplandı.

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 3'ü yaşamını yitirdi. Geçmiş dalgalarda bu oran yüzde 20'ydi.

Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü Direktörü Dr. Willem Hanekom “Şu an eldeki her veri daha hafif bir hastalığa işaret ediyor. Ancak henüz ilk günlerdeyiz, son verileri almalıyız. Hastaneye yatışlar ve ölümler sonra gerçekleşebilir. Yeni varyantta ikinci haftadayız” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.