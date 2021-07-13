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Güney Afrika gergin: Ölü sayısı 45'e yükseldi

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanması sonrasında patlak veren şiddet ve yağma olaylarında yaşamını yitirenlerin sayısı 45'e yükseldi.

3 Saat Önce
2021-07-13 15:37:58
Güney Afrika gergin: Ölü sayısı 45'e yükseldi

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Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanması sonrasında patlak veren şiddet ve yağma olaylarında yaşamını yitirenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Gauteng Eyaleti Başbakanı David Makhura, bugün Johannesburg'un Soweto bölgesinde yaşanan olaylarda 10 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.
Makhura, yeni ölümlerle birlikte Gauteng'de olayların başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiğini belirtti.
Gauteng'de olaylarla ilişkisi olduğu tespit edilen 400 kişi gözaltına alındı.
KwaZulu-Natal Başkanı Sihle Zikalala da düzenlediği basın toplantısında, eyalette bugüne dek 26 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek bu kişilerin çoğunluğunun yağmalama sırasında çıkan izdihamda can verdiğini aktarmıştı.
Böylece, Gauteng ve Kwazulu-Natal'da 9 Temmuz'dan bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 45'e yükselmiş oldu.

Gösteriler ayaklanmaya dönüştü

Hakkında 15 ay hapis cezası verilen eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlayan protestolar, kısa sürede şiddet olayları içeren ayaklanmalara dönüştü.
Kwazulu-Natal eyaletinin Durban ve Pietermaritzburg kentleri ile Gauteng eyaletinin Johannesburg kentinde çok sayıda mağaza ve iş yeri yağmalandı.
Zuma; yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan yargılanıyor.
29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılan Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 8 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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