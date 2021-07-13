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Güney Afrika'daki protestolar durdurulamıyor: Ölü sayısı 72'ye yükseldi
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TIMETURK / DÜNYA / Güney Afrika'daki protestolar durdurulamıyor: Ölü sayısı 72'ye yükseldi

Güney Afrika'daki protestolar durdurulamıyor: Ölü sayısı 72'ye yükseldi

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanması sonrasında patlak veren şiddet ve yağma olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye çıktı.

29 Dakika Önce
2021-07-13 23:25:43
Güney Afrika'daki protestolar durdurulamıyor: Ölü sayısı 72'ye yükseldi

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Ulusal Müşterek Operasyon ve İstihbarat Yapısı'ndan (NATJOINTS) yapılan açıklamada, olaylarda hayatlarını kaybedenlerin sayısının 72'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, olayların Kwazulu-Natal ve Gauten eyaletlerinin ardından Mpumalanga ve Northern Cape eyaletlerine de sıçradığı ifade edildi.

Ölümlerin bir kısmının yağma olayları sırasında yaşanan izdihamdan kaynaklandığının kaydedildiği açıklamada, Gauteng'deki çatışmalarda hayatını kaybeden polis memuru Meshack Mahlangu'nun ailesine başsağlığı dilendi.

Öte yandan, şu ana kadar 549'u Kwazulu-Natal eyaletinde, 683'ü Gauteng eyaletinde olmak üzere 1234 kişi gözaltına alındı.

GÖSTERİLER AYAKLANMAYA DÖNÜŞTÜ

Hakkında 15 ay hapis cezası verilen eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlatılan protestolar, kısa sürede şiddet olayları içeren ayaklanmalara dönüştü.

Kwazulu-Natal eyaletinin Durban ve Pietermaritzburg kentleri ile Gauteng eyaletinin Johannesburg kentinde çok sayıda mağaza ve iş yeri yağmalandı.

Zuma, yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklamanın da aralarında olduğu 16 ayrı suçtan yargılanıyor.

29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılan Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 8 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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