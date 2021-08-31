Güney Afrika'da tespit edilen Kovid-19'un yeni varyantı 'C.1.2' nadir görülüyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bu yılın mayıs ayında tespit edilen Kovid-19 'C.1.2' varyantının, görülme sıklığının düşük olduğu bildirildi.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden (NICD) yapılan açıklamada, "C.1.2" varyantının temmuz ayından beri hızlı bir yükseliş kaydetmesine rağmen, bu varyantın ülkede tespit edilen toplam vakalar içinde görülme oranının henüz yüzde 3'ten az olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2021'in ağustos ayı itibariyle Kovid-19'un Delta varyantının, Güney Afrika'da ve dünya genelinde hala en baskın varyant olma özelliğini sürdürdüğü kaydedildi.

Güney Afrika'nın tüm eyaletlerinde görülen "C.1.2" varyantına, şimdiye kadar Afrika, Okyanusya, Asya ve Avrupa'da da rastlandı.

Daha önce Güney Afrika'da ortaya çıkan "C.1." varyantının mutasyona uğraması sonucu ortaya çıkan "C.1.2", henüz Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "endişe verici" varyant olarak tanımlanmadı.

Dünyayı etkisi altına alan diğer baskın varyantlarla benzer temel özelliklere sahip olduğu tespit edilen yeni varyanta ilişkin araştırmalar devam ediyor.

Güney Afrika'da Kovid-19 vakaları düşüş gösteriyor

Afrika'da Kovid-19 vakalarının en sık görüldüğü Güney Afrika'da, son günlerde vaka sayılarındaki düşüş dikkati çekiyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgının ülkede üçüncü dalgasına girdiği haziranın ilk haftasından bu yana en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi.

Son 24 saatte 5 bin 644 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 770 bin 575 olarak kayda geçti.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 215 kişi hayatını kaybetti, vefat sayısı 81 bin 830'a yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.