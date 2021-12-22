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TIMETURK / DÜNYA / Güney Afrika'da Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısı düşük seyrediyor

Güney Afrika'da Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısı düşük seyrediyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Kovid-19'un Omicron varyantının yaygın görüldüğü salgının 4'üncü dalgasında hastaneye yatış oranlarının önceki dalgalara kıyasla daha düşük olduğu bildirildi.

2 Saat Önce
2021-12-22 22:15:02
Güney Afrika'da Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısı düşük seyrediyor

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden (NICD) yapılan açıklamada, salgının 4'üncü dalgasında vaka sayılarında hızlı bir artış kaydedilmesine rağmen, can kaybı sayılarının ve hastaneye yatışların, Beta ve Delta varyantlarının baskın olduğu önceki dalgalara kıyasla düşük seyrettiği belirtildi.

Açıklamada, bu dalgada 40 yaş altı kişilerin hastaneye yatışlarının daha yüksek olduğu ve hastaların ortalama hastanede kalış süresinin dört gün olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 21 bin 99 yeni vaka kaydedilirken toplam vaka sayısı 3 milyon 353 bin 106'ya ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 99 kişi hayatını kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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