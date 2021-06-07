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Güney Afrika'da arılar arasında yeni bir hastalık yayılıyor

Güney Afrika'da arılar arasında yayılan bir hastalık da arı nüfusunu tehdit etmeye başladı.

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07.06.2021 09:00:48
Güney Afrika'da arılar arasında yeni bir hastalık yayılıyor

Küresel ısınma, çevre kirliliği ve insan faktörü sebebiyle doğal dengenin önemli unsurlarından arılar giderek azalıyor. Güney Afrika'da arılar arasında yayılan bir hastalık da arı nüfusunu tehdit etmeye başladı.

Arıların sayısı her geçen gün azalırken, endişe verici son uyarı Güney Afrika'dan geldi.

Küresel ısınma, çevre kirliliği ve insan faktörünün yanı sıra, arılar şimdi de mantar hastalığı sebebiyle ölüyor.

NTV'nin haberine göre ülkedeki arılar arasında yayılan AFB hastalığı endişeye yol açtı.

ABD'den taşınan bir mantar türü sebebiyle 2009'dan beri ülkedeki arıların üçte birinin öldüğü belirtiliyor.

Güney Afrikalı uzmanlar, bu hastalığın kovanlardaki peteklerin şeklini ve rengini değiştirdiğini söylüyor.

Binlerce bitki türü arılar tarafından polenleniyor.

Bilim insanları arıların yokluğunda dünyadaki canlı türlerinin büyük bölümünün yok olacağı uyarısında bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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