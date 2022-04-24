Güneş'te son yılların en şiddetli patlaması gerçekleşti

Bilim insanları Güneş'in, döngüsünde daha aktif bir döneme doğru ilerlediği ve bu süreçte bazıları gezegenimiz doğrultusunda gerçekleşebilecek daha kuvvetli patlamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Güneş'te son 5 yıldır görülen en güçlü patlama gerçekleşti.

Bu son çarpıcı patlama, Güneş'imizdeki aktivite miktarı artarken ve güneşin hava durumunu potansiyel olarak tehlikeli hale getirebileceği uyarıları yapılırken gerçekleşti.

Güneş, 11 yıllık aktivite döngüsünün özellikle aktif bir dönemine giriyor gibi görünüyor. Döngü 2019'da başlamıştı ve 2025'te zirve yapması bekleniyor.

Güneş patlamaları yıldızımızdan çıkan ve Dünya'ya doğru tehlikeli patlamalar yönlendirebilen güçlü enerji püskürmeleridir.

Bu hafta gerçekleşen ve rekor kıran patlama, süregelen döngüde kaydedilen en güçlüsüydü ve Dünya'ya önemli bir zarar vermedi.

Fakat bilim insanları Güneş'in, döngüsünde daha aktif bir döneme doğru ilerlediği ve bu süreçte bazıları gezegenimiz doğrultusunda gerçekleşebilecek daha kuvvetli patlamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Güneş'in sebep olacağı hava durumu elektrik şebekelerine zarar verebilir, uyduları devre dışı bırakabilir, astronotlarla uzay ekipmanlarına zarar verebilir ve daha birçok şeye neden olabilir. Bilim insanları, özellikle Güneş'in en son zirvesinden bu yana Dünya yörüngesine fırlatılan çok sayıda yeni uydu göz önüne alındığında, dünyanın daha büyük güneş aktivitelerinin yarattığı tehlikelere karşı hazırlıklı olmadığı hakkında sık sık uyarıyor.

NASA, 19 Nisan akşamı gerçekten de iki güneş patlaması tespit ettiğini duyurdu. İlki nispeten düşük şiddetliydi fakat daha sonra akşamın ilerleyen saatlerinde başka, daha güçlü bir patlama yaşandı.

Dünya üzerinde bazı etkiler görüldü. Asya'da bazı telsiz iletişimleri kısa süre kesintiye uğradı.

Fakat gezegenimizin çoğu fırtınanın tam etkisine maruz kalmadı çünkü patlama Güneş'in uzak ucunda gerçekleşmiş ve dolayısıyla Dünya'yı ıskalamıştı.

İkinci patlama olası en güçlü patlamayı ifade eden X sınıfındandı. 2017'den bu yana görülen en güçlüsüydü.

Bilim insanları güneş patlamalarını sınıflandırırken bir harfin yanı sıra bir de sayı kullanıyor: Son patlama X2.2 olarak sınıflandırıldı. Daha yüksek sayılar daha yoğun patlamalar anlamına gelirken şimdiye kadar görülen en güçlü patlama 2003'te kaydedilmiş ve X28'i geçmişti.

Kaynak: Independent Türkçe .