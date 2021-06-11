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Güneş'in yaklaşık 100 kat büyüklüğünde yanıp sönen dev yıldız keşfedildi

Astronomlar, Samanyolu yakınında, Güneş'in yaklaşık 100 kat büyüğü dev bir yanıp sönen yıldız keşfetti.

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11.06.2021 09:10:35
Güneş'in yaklaşık 100 kat büyüklüğünde yanıp sönen dev yıldız keşfedildi

Astronomlar, Samanyolu yakınında, Güneş'in yaklaşık 100 kat büyüğü dev bir yanıp sönen yıldız keşfetti.

The Guardian'da yer alan habere göre, astronomların teleskop gözlemleri 25 bin ışık yılı uzaklıkta duran dev yıldızın önce yüzde 97 oranında söndüğünü daha sonra eski parlaklığına kavuştuğunu gösterdi.

Dev yıldızın ani sönüşünün çevresindeki bir gezegen ya da yıldızın tozlarının önüne geçerek ışığını kapatmasıyla ilgili olabileceği tahmin edildi.

Cambridge Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nden Dr. Leigh Smith, "Hiç beklenmedik bir anda ortaya çıktı" dedi. Yıldızın ışığının 2012'nin başında sönmeye başladığı, o yıl nisan ayında resmen tamamen yok olduğu ve 100 gün içinde yeniden ortaya çıktığı belirtildi.

Bilim insanları, belirlenen kategoriler içinde yer almayan yıldızlar keşfettiğinde onlara "Bu Nedir (What is this)" adını veriyor. Son keşfedilen yanıp sönen yıldız da VVV-WIT-08 adını aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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