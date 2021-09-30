Gümülcine Rumları: Evlerimizi Türklere satıp kaçacağız

Yunanistan’ın Gümülcine bölgesi Ektenepol bölgesinde yaşayan Pontuslu Rumlar, konut kredisi sorunu nedeniyle ayaklandı. Yunan devletinin verdiği sözü tutmadığını ileri süren Rumlar, “Evlerimizi Türklere satıp kaçacağız” ifadelerini kullandı.

Batı Trakya'nın Gümülcine bölgesinde yaşayan Pontuslu Rumlar, devletin verdiği kredileri ödeyemez duruma geldikleri için gösteri yaptı. Rumlar, kredileri ödeyemediklerini dile getirerek, “Bu bölgeye geldik ama bizimle alay ettiler. Bize borç yüklediler. Artık evlerimizi de Türklere satacağız ve gideceğiz.” ifadelerini kullandılar. Konut kredisini ödeyemeyen bine yakın ailenin bulunduğu öğrenilirken; Yunan bankaları söz konusu şahıslar hakkında icra işlemlerine başladı.

1990 yılında Sovyetler Birliği'nden Yunanistan'a getirilen ve Batı Trakya'ya yerleştirilen Pontuslu Rum göstericiler, kendilerine bedava vaadiyle kredi verildiğini, ancak bu kredileri şu anda ödeyemediklerini belirterek borçların silinmesini istediler. Konut kredilerini ödeyemeyen aileler, bankalar tarafından evlerinden zorla tahliye edilmek isteniyor.

PONTUS RUMLARI, GÜMÜLCİNE'DE EYLEM YAPTI: EVLERİMİZİ TÜRKLERE SATIP KATACAĞIZ

Yapılan gösterilerde hükumete seslenen göstericiler, “Bize bedava ev vermeleri ve kredi vermeleri şartıyla bizi Trakya'ya getirdiler. 1990'da Sovyetler Birliği'nden geldiğimizde Atina ya da Selanik'e yerleşmek istiyorduk. Ancak Yunan devleti ve o zamanki hükümet bize ‘Hıristiyan nüfusu Müslüman nüfusla dengelemek için Trakya'ya gidin ve orada büyük evler alacaksınız' dedi. Bu yüzden buraya geldik ama bizimle alay ettiler ve bize borç yüklediler. Artık evlerimizi de Türklere satacağız ve gideceğiz.” dedi.

KırımHaberAjansı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.