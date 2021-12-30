Guatemalalılar, iç savaşın sona ermesinden 25 yıl sonra hala adalet arıyor

Hayatta kalanlar, 1960-1996 iç savaşı sırasında insanlığa karşı suç işleyenleri serbest bırakacak yeni af yasasını kınıyor.

1960 ve 1996 yılları arasında Guatemala ordusu ve solcu gerilla güçleri arasında çıkan iç savaş sırasında tahmini 45 bin kişi ortadan kayboldu. Guatemala'nın silahlı çatışması sırasında, ülke çapında 600'den fazla belgelenmiş katliam da dahil olmak üzere, tahminen 200 bin kişi öldü.

Barış sürecinin bir parçası olarak, Kongre, 1996 yılı Aralık ayı ortasında, çatışma bağlamında tüm taraflarca işlenen birçok siyasi ve yaygın suçun cezai sorumluluğunu ortadan kaldıran bir Ulusal Uzlaşma Yasası çıkardı. Ancak yasadaki af hükümleri, soykırım, işkence ve zorla kaybetmenin yanı sıra ulusal veya uluslararası hukukta zamanaşımı olmayan diğer suçları açıkça kapsam dışı bırakmıştı.

Son on yılda, yüksek rütbeli eski askeri yetkililerin zorla kaybetme, cinsel şiddet ve diğer insanlığa karşı suçlardan hüküm giymeleriyle birlikte, çatışma dönemindeki vahşetlerin faillerini adalete teslim etmede ilerleme kaydedildi.

2013 yılında eski askeri diktatör Efrain Rios Montt soykırımdan suçlu bulundu. Mahkumiyet bozuldu ve kısmi yeniden yargılama sonuçlanmadan önce öldü, ancak bir mahkeme 2018'de ordunun onun yönetimi sırasında soykırım yaptığına karar verdi.

Bu yıl, 11 eski askeri yetkilinin insanlığa karşı suçlar, cinayet, zorla kaybetme ve bir ölüm mangası günlüğü olan “Diario Militar”da belgelenen diğer suçlardan tutuklanmasıyla bu yıl bir başka dönüm noktası daha yaşandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.