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Guatemala'da şiddetli deprem: Ölü ve yaralılar var

Guatemala'nın Escuintla bölgesinde, 16 Şubat'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 3'e ulaştı. Yaralı 61 kişinin de hastanelerdeki tedavileri sürüyor. Ölü sayısının artmasından korkuluyor. Japonya'da da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

46 Dakika Önce
2022-02-18 07:30:40
Guatemala'da şiddetli deprem: Ölü ve yaralılar var

Guatemala'nın Escuintla bölgesinde, 16 Şubat'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 3'e ulaştı.

Guatemala Ulusal Afet Azaltma Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, sarsıntıdan etkilenenlerin sayısı 89 bin 785'e yükselirken, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Orta Amerika ülkesi Guetemala şiddetli depremle sarsıldı.

Depremde şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybederken, yaralı 61 kişinin de hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Guatemala Ulusal Sismoloji Enstitüsü (INSIVUMEH), 83 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, Escuintla bölgesine bağlı Nueva Concepcion kasabasının 33 kilometre güneybatısı olduğunu açıklamıştı.

Deprem, Guatemala'nın 22 bölgesi ile Meksika'nın güneyinde de hissedilmişti.

Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem

Öte yandan Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, kuzeydoğudaki Miyagi eyaleti açıklarında yerel saatle 11.55'te ve 50 kilometre derinlikte 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depreme yönelik tsunami uyarısı yapılmadı

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