DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9140 ₺

EURO

18,3330 ₺

ALTIN

1.017,60 ₺

BİST

2.592,38 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Guatemala Cumhurbaşkanı Giammattei'ye silahlı saldırı

Guatemala Cumhurbaşkanı Giammattei'ye silahlı saldırı

Orta Amerika ülkesi Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei, ülkenin kuzeybatısında uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

19 Dakika Önce
2022-07-31 09:32:31
Guatemala Cumhurbaşkanı Giammattei'ye silahlı saldırı

Bölge basınında çıkan habere göre, Giammattei, Huehuetenango kentinde çalışma gezisi sırasında kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yetkililer, Giammattei'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ancak yanındaki kişilerden yaralanan olduğunu belirtti.

Yerel basında, cumhurbaşkanının heyetine dönüş yolunda ateş açıldığı, korumaların karşılık vermesi üzerine bir süre çatışma yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırının aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş