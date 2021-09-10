DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Grönland'ın bir kasabasında alkol satışı yasaklandı
Biden'dan federal çalışanlara aşı zorunluluğu
İda Kasırgası mağdurları yardımların gecikmesinden şikayetçi
Los Angeles şehrindeki okullarda Kovid-19 aşısı zorunlu oldu
Türkiye: 'Taliban ile kademeli angajman doğru yaklaşım''
Küba'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bini aştı
ABD: Taliban ile ilgili bir genelleme yapmaya hazır değiliz
Diyarbakır namaz vakitleri
Trabzon namaz vakitleri
Selda Bağcan Sivas Ellerinde Sazım Çalınır şarkısının sözleri
Araç hasar kaydı nasıl sorgulanır?
Yalancı mantı nasıl yapılır?
Libya ile Tunus arasındaki sınırlarda yeni gelişme
Ekonomist Gökhan Şen: Faiz indirimleri başlıyor
15 bin öğretmen atama takvimi açıklandı

TIMETURK / DÜNYA / Grönland'ın bir kasabasında alkol satışı yasaklandı

Grönland'ın bir kasabasında alkol satışı yasaklandı

Danimarka'ya bağlı Grönland özerk bölgesinde bulunan Tasiilaq kasabasında artan şiddet olayları nedeniyle alkollü içecek satışı yasaklandı.

12 Dakika Önce
2021-09-10 07:09:45
Grönland'ın bir kasabasında alkol satışı yasaklandı

Danimarka'ya bağlı Grönland özerk bölgesinde bulunan Tasiilaq kasabasında artan şiddet olayları nedeniyle alkollü içecek satışı iki hafta süresince yasaklandı.

Tasiilaq kasabası polisi, kısa süre içerisinde 15 aile içi şiddet, 2 intihar, 4 intihar tehdidi ve 6 farklı şiddet olayı raporladı. Aynı dönemde yerel sağlık yetkilileri de alkol zehirlenmesine bağlı tedavide kapasitenin dolma noktasında olduğunu belirtti.

Tasiilaq kasabasının bağlı olduğu Semersooq Belediye Başkanı Charlotte Ludvigsen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu son derece talihsiz bir durum ve doğal olarak bunu durdurmak için geçici bir yasağı destekliyoruz. Birkaç gün içinde meydana gelen birçok kişisel trajediyi öğrenmek gerçekten üzücü, bu yüzden bunun doğru karar olduğundan şüphem yok" diye konuştu.

Alkolle ilgili olaylarda düşüş olması durumunda yasağın 17 Eylül'e kadar sürmesi bekleniyor.

Grönland ayrıca, alkole bağlı artan şiddet olaylarını azaltmak için Tasiilaq'ta bir dizi sosyal girişim başlattı. Kasaba yakın zamanda bir aile tedavi merkezi ve bir gençlik merkezi açtı, ancak belediye Başkanı Ludvigsen daha fazlasının yapılması gerektiğini kabul etti.

Ludvigsen, "Uzun vadede, yönetimden Tasiilaq'ın toplumsal sorunları ele alması için kapsamlı bir plan yapmasını istedim" dedi.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş