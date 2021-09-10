Grönland'ın bir kasabasında alkol satışı yasaklandı

Danimarka'ya bağlı Grönland özerk bölgesinde bulunan Tasiilaq kasabasında artan şiddet olayları nedeniyle alkollü içecek satışı yasaklandı.

Danimarka'ya bağlı Grönland özerk bölgesinde bulunan Tasiilaq kasabasında artan şiddet olayları nedeniyle alkollü içecek satışı iki hafta süresince yasaklandı.

Tasiilaq kasabası polisi, kısa süre içerisinde 15 aile içi şiddet, 2 intihar, 4 intihar tehdidi ve 6 farklı şiddet olayı raporladı. Aynı dönemde yerel sağlık yetkilileri de alkol zehirlenmesine bağlı tedavide kapasitenin dolma noktasında olduğunu belirtti.

Tasiilaq kasabasının bağlı olduğu Semersooq Belediye Başkanı Charlotte Ludvigsen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu son derece talihsiz bir durum ve doğal olarak bunu durdurmak için geçici bir yasağı destekliyoruz. Birkaç gün içinde meydana gelen birçok kişisel trajediyi öğrenmek gerçekten üzücü, bu yüzden bunun doğru karar olduğundan şüphem yok" diye konuştu.

Alkolle ilgili olaylarda düşüş olması durumunda yasağın 17 Eylül'e kadar sürmesi bekleniyor.

Grönland ayrıca, alkole bağlı artan şiddet olaylarını azaltmak için Tasiilaq'ta bir dizi sosyal girişim başlattı. Kasaba yakın zamanda bir aile tedavi merkezi ve bir gençlik merkezi açtı, ancak belediye Başkanı Ludvigsen daha fazlasının yapılması gerektiğini kabul etti.

Ludvigsen, "Uzun vadede, yönetimden Tasiilaq'ın toplumsal sorunları ele alması için kapsamlı bir plan yapmasını istedim" dedi.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.