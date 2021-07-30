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TIMETURK / DÜNYA / Grönland eriyor! Bir günde İç Anadolu'yu 5 santim suyla kaplayacak kadar buz eridi

Grönland eriyor! Bir günde İç Anadolu'yu 5 santim suyla kaplayacak kadar buz eridi

Grönland 8,5 milyar tondan fazla yüzey kütlesi kaybetti.

4 Saat Önce
2021-07-30 12:31:32
Grönland eriyor! Bir günde İç Anadolu'yu 5 santim suyla kaplayacak kadar buz eridi

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Kuzey Kutbu'ndaki yüksek sıcaklıklar Grönland'ın buz tabakalarını hızla eritmeye başladı.

Bu hafta salı gününden itibaren eriyen buz, İç Anadolu bölgesinin tamamını 5 santim suyla kaplamak için yeterli olacak ölçüde.

Salı günü, Grönland buz erimesinden 8,5 milyar tondan fazla yüzey kütlesi kaybetti.

Toplamda Grönland, son olarak yaşanan erime ile 18,4 milyar ton yüzey kütlesi kaybetti.

Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre aşırı erime, 2019'daki kadar kötü değil, ancak bilim adamları bu sefer eriyen arazi alanının daha büyük olduğunu söylüyor.

OLAĞANDIŞI ERİYOR

Uzmanlar erime seviyesinin "olağandışı" olduğunu, erime oranlarındaki değişikliklerin ise ciddi ve düzensiz olduğunu söyledi.

Grönland'ın buz tabakasının bu yüzyılda 12 bin yılın en hızlı erimesinin beklendiği bildirilmişti.

Araştırmacılar, iklim değişikliği nedeniyle, 21'inci yüzyıl boyunca buz erime oranının, yüzyıl başına 8 bin gigaton ile 35 bin 900 gigaton ton arasında olacağını ve bu oranın 12 bin yıl öncesinden yaklaşık altı kat daha hızlı olacağını tahmin ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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