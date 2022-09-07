Green Card çekiliş başvurusu nasıl yapılır? 2022 Green Card kimler başvurabilir?

Amerikan vatandaşı olmak isteyenler için düzenlenen Green Card sistemini birçok vatandaş araştırıyor. Her yıl ortalama 120 bin kişi bu sistemle ABD vatandaşı oluyor. Peki Green Card nedir? Green Card kimlere verilir? Green Card başvuru şartları nelerdir? Green Card başvurusu nasıl yapılıyor? İşte Green Card ile ilgili bilmeniz gerekenler…

ABD vatandaşı olmak isteyenler için bir fırsat olan Green Card, binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki Green Card nasıl işler? Kimlere Green Card verilir? Green Card almak için şartlar nelerdir? Green Card başvuru ile ilgili detaylar neler? Green Card kazananların eşleri de hak sahibi oluyor mu? İşte detaylar…

Green Card nedir?

Green Card, dünyanın pek çok ülkesinden her yıl ortalama 120 bin insana çekiliş sonucunda verilen bir tür vatandaşlık hakkıdır.

ABD vatandaşı katılmak isteyenler çekilişe katılıyor. Çekiliş sonucunda Green Card kazanması durumunda vatandaşlık kazanıyor.

Green Card kazananların aileleri de vatandaş oluyor mu?

Green Card çekilişini kazanan kişilerin eşleri ve 21 yaş altı çocukları da Amerikan vatandaşı olmaya hak kazanıyor.

Green Card başvurusu nasıl yapılıyor?

Green Card başvuruları her yıl Ekim – Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri Dış İşleri Bakanlığı Göçmenlik Bürosu'nun web adresi üzerinden yapılmaktadır . Sisteme sadece 1 defa giriş hakkı bulunuyor.

Bu nedenle başvuruları bir danışmanlık hizmete alarak yapmak daha sağlıklı olacaktır. Aksi takdirde yanlış başvurular nedeniyle hüsrana uğranabilir.

Green Card başvuru şartları

Green Card çekilişi başvurusunda bulunmak isteyenler, "kimlere Green Card verilir?" araştırıyorlar. Green Card almak için neler gerekli? İşte Green Card başvuruda bulunmak için şartlar:

18 yaş üstü olmak: Green Card çekilişine katılmak 18 yaşını doldurmak gerekiyor.

En az lise mezunu olmak: Başvuru sahibi lise veya dengi bir okuldan mezun olmalıdır. Eğer lise mezunu değilse, son 5 yıl içinde eğitim, tecrübe ve uzmanlık gerektiren bir işte en az 2 yıllık çalışması gerekir. Green Card başvurularında sadece resmi eğitimler kabul edilir. Hizmet içi eğitimler veya denklik sertifikaları kabul edilemez. Eğitim ve iş tecrübeleri ile ilgili belgeleri konsolosluk yetkilisine sunmak gerekmektedir. Eğer eğitim seviyeniz istenilen seviyenin altında ise Green Card alamazsınız.

İngilizce zorunluluğu yoktur: Green Card çekilişine başvuranların İngilizce bilmesi şart değil.

Green Card için mülk sahibi olmak gerekir mi?