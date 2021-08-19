DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

28 Şubat davasında 14 kişi hakkında yakalama kararı
AB'den ''Türkiye'' kararı: Aşı sertifikası tanınacak
28 Şubat davasında 14 sanık hakkındaki karar infaz savcılığına gönderildi
Grace Kasırgası ilerliyor: Bazı oteller ve yerleşim yerleri tahliye edildi
Pakistan'da bombalı saldırı: Onlarca yaralı var
Fed sonrası altın fiyatlarında yön değişti
AÖF'ye yerleşen adaylar ek yerleştirme tercihi yapabilir mi?
Alman askerlerin Afganistan öfkesi
YKS tercihleri bitti mi? 20 Ağustos'ta YKS tercihi yapılır mı?
Macron’a çağrı: Afganistan’daki kadın hakimlere sığınma verin
Karadeniz'deki sel bölgesine elektrik verilmeye başlandı
Taliban 'Afganistan İslam Emirliği'ni ilan etti
ASELSAN'dan 40,3 milyon avroluk sözleşme
İlk yerleştirmede tercih yapmayan ek yerleştirmede tercih yapabilir mi?
ABD Afganistan’da nasıl çuvalladı?

TIMETURK / DÜNYA / Grace Kasırgası ilerliyor: Bazı oteller ve yerleşim yerleri tahliye edildi

Grace Kasırgası ilerliyor: Bazı oteller ve yerleşim yerleri tahliye edildi

Atlantik Okyanusu'nda ortaya çıkan Grace Kasırgası, şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgarlarla Meksika'nın Karayip kıyılarını etkisi altına aldı. Meksika'nın Quintana Roo eyaletinde fırtına öncesinde tedbiren barınaklar kuruldu, bazı oteller ve yerleşim yerleri tahliye edildi.

40 Dakika Önce
2021-08-19 13:47:42
Grace Kasırgası ilerliyor: Bazı oteller ve yerleşim yerleri tahliye edildi

Atlantik Okyanusu'nda ortaya çıkan Grace Kasırgası, şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgarlarla Meksika'nın Karayip kıyılarını etkisi altına aldı.

Halihazırda Haiti, Jamaika ve Cayman Adaları'nı etkileyen "Kategori 1" seviyesindeki fırtına, Meksika'nın turizm endüstrisinin kalbi Riviera Maya'ya doğru ilerliyor.

Meksika'nın Quintana Roo eyaletinde fırtına öncesinde tedbiren barınaklar kuruldu, bazı oteller ve yerleşim yerleri tahliye edildi.

Kasırganın bu hafta Meksika'da 2'nci kez kıyı bölgelere ulaşmadan önce zayıflaması, daha sonra Meksika Körfezi'nde gücünü yeniden kazanması bekleniyor.

Oteller tahliye edildi

Quintana Roo Valisi Carlos Joaquin, yaptığı açıklamada, kasırgalara karşı dayanıksız olabilecek otellerin tahliye edildiğini belirtti. Bazı hava yolu şirketleri de yarımadaya uçuşlarını iptal etti.

Askerler, Tulum kentinin sokaklarında devriye gezerken, vatandaşlar temel ihtiyaç maddelerini stokluyor.

Yetkililere göre, geçen hafta itibarıyla bölge yaklaşık 130 bin turisti ağırladı ve koronavirüs salgınına rağmen otellerin yarısından fazlası doldu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezine göre, saatteki hızı 130 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan Grace Kasırgası, saatte 30 kilometre hızla batıya ilerliyor. Kasırganın merkezi şu anda Tulum'un 205 kilometre güneydoğusunda bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş