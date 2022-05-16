DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ÖSYM sınav görevi ücreti 2022 | YKS sınav görevli ücreti ne kadar? Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon başkanı, Bina Sorumlusu sınav görevli ücreti kaç TL?
HAK-PAR’ın yeni genel başkanı belli oldu
Putin'den NATO’ya tehdit! Yanıt vereceğiz
YKS sınav görevli ücretleri 2022 | ÖSYM Gözetmen-Salon Başkanı-Yedek Gözetmen ücreti ne kadar? 2022 öğretmen sınav görevi ücreti kaç TL?
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan sağduyu çağrısı
Bitcoin’de 17 bin dolar korkusu sardı
Antalya'da 19 Mayıs'ta (yarın) otobüsler ücretsiz mi? Antalya 19 Mayıs (bugün) otobüsler bedava mı? Antalya'da otobüs, metro, antray indirimli mi, ücretli mi?
McDonald's Rusya'dan çıkıyor
19 Mayıs'ta Bursa'da otobüsler ücretsiz mi? 19 Mayıs (yarın) Bursa'da otobüs, metro bedava mı? BURULAŞ 19 Mayıs'ta otobüsler ücretli mi, indirimli mi?
Pakistan hükümetine 'İmran Han' uyarısı: 'Ülke Sri Lanka'ya dönebilir'
Gözler kritik AB toplantısında
Altınbaş'ın arazisinde İstanbul'un yeni OTOAVM'si yapılacak
1461 Trabzon FK - Sivas Belediyespor maçını canlı izle! 2.Lig Play OFF
BİLSEM öğretmen maaşı ne kadar? 2022-2023 BİLSEM ek ders ücreti ne kadar? Bilim Sanat Merkezi Öğretmen şartları nasıl?
Twitter'daki 'sahte' hesapların oranı açıklandı: Her 5 hesaptan 1'i sahte

TIMETURK / DÜNYA / Gözler kritik AB toplantısında

Gözler kritik AB toplantısında

 Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Rusya'ya karşı petrol ihracat yasağını da içerdiği için çekişmelere neden olan paketi görüşmek için Brüksel'de bir araya geldi.

1 Saat Önce
2022-05-16 13:56:32
Gözler kritik AB toplantısında

AB liderlerinin 30-31 Mayıs'ta düzenleyeceği olağanüstü zirve öncesinde toplanan bakanların masasındaki ilk konu, Batı Balkanlar olacak. AB bakanları, ardından bu ülkelerin dışişleri bakanları ile gayriresmi öğle yemeğinde bir araya gelecek.

Öğleden sonraki toplantıda Ukrayna'daki savaş ve ilgili gelişmeleri ele alacak bakanlar, Ukraynalı mevkidaşları Dmitro Kuleba ile de bir araya gelecek. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly da görüşmeye katılacak.

Dışişleri bakanlarının, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 4 Mayıs'ta açıklamasına rağmen hala üzerinde uzlaşma sağlanamayan, Rusya'dan enerji ithalatının yasaklanmasını da içeren paketi masaya yatırması bekleniyor.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, AB Dışişleri Bakanları toplantısına girişte, "Birliğin tamamı bir üye devlet tarafından rehin tutuluyor. Rehin alınmayı kabul edemeyiz." ifadesini kullanmıştı.

Söz konusu pakette Rusya-Ukrayna savaşında yer alan yüksek rütbeli subaylar ve bazı kişilerin yaptırım listesine eklenmesi, Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank ve diğer 2 bankanın uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması, Rus devletine ait 3 kanala yayın yasağı uygulanması, Rusya'nın danışmanlık hizmetlerine erişiminin kesilmesi, Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ay içinde, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması yer alıyordu.

AB Komisyonu, bazı üye ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle yaptırım paketi içeriğinde bazı değişiklikler yapmış, Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanımıştı. Ancak henüz bir uzlaşma sağlanamadı.

Bakanlar, ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Şili ve Panama ziyaretleri ile Filistin'e mali destek de dahil olmak üzere AB'nin gündemindeki diğer konuları görüşecek. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş