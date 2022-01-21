DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İstanbul'da kar ne zaman bitecek? İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
Enflasyon hesaplamasında yeni dönem! İnternet fiyatları da dahil edilecek
Ahmet Hakan'dan Selçuk Tepeli yorumu: Normal mi karşılayacağız Allah aşkına?
Gözler Cenevre'deki kritik görüşmede
Almanya her yıl yurt dışından 400 bin nitelikli işçi almayı hedefliyor
Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli, mesleği nedir?
Kripto paralardaki çöküşü bilen İslam Memiş, yatırımcıya ne tavsiyede bulundu?
İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul'da kar ne kadar devam edecek?
Tokayev, Kazakistan’daki olayların çıkış nedenini açıkladı
Bursa'nın atıkları enerjiye dönüşüyor
Süt parası ne kadar? 2022 emzirme parası ne kadar veriliyor?
Ünlü Amerikalı rock şarkıcısı Meat Loaf hayatını kaybetti
Liposuction ile Vücut Estetiği
Gözaltına alınan Sermiyan Midyat serbest bırakıldı
YÖKDİL sınavı her ilde yapılacak mı? YÖKDİL sınavı 81 ilde mi yapılacak? YÖKDİL sınav başvuruları başladı mı?

TIMETURK / DÜNYA / Gözler Cenevre'deki kritik görüşmede

Gözler Cenevre'deki kritik görüşmede

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ukrayna krizini görüşeceği toplantı İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

43 Dakika Önce
2022-01-21 14:29:45
Gözler Cenevre'deki kritik görüşmede

Gözler İsviçre'nin Cenevre'deki kritik görüşmeye çevrildi.

Pek çok tarihi görüşmenin gerçekleştiği Cenevre'deki President Wilson Hotel'deki görüşmede, Ukrayna sınırındaki gerilim en önemli gündem maddesi olacak.

Görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un TSİ 15.00'da, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ise 15.30'da basın toplantısı yapacağı açıklandı.

Öte yandan, İsviçre Konfederasyon Başkanı Ignazio Cassis'in Blinken ve Lavrov ile ikili görüşmeler yapacağı bildirildi.

Cassis, görüşmelere ilişkin TSİ 18.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Bu arada, İsviçre'deki Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında az sayıda gazeteciye akreditasyon verildi.

ABD ile Rusya arasındaki güvenlik görüşmeleri kapsamında, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov 10 Ocak 2022'de Cenevre'de görüşmüştü.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Haziran'da yine Cenevre'de buluşmuş, iki lider ihtilaflı konuların çözümü için diyaloğun sürdürülmesi kararı almıştı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş