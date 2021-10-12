DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2021 KYK burs başvuruları başladı mı? Burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Taliban heyeti ilk kez Türkiye’de: Bakan Çavuşoğlu ile kritik görüşme
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
Gram altın zirveye yaklaşıyor
Hande Fırat kaza geçirdi!
Yan etkisi olmayan ağrı kesme yöntemi
Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir? Esra Hankulu öldürüldü mü?
İngiliz bilim insanları açıkladı: Hastalık vahşi hayvanlara sıçradı!
İstanbullular müjde! Artık kesintisiz kullanabilecekler
İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler | AÖF (Açıköğretim) atanması kolay 4 yıllık bölümler
ABD'de gıda enflasyonu son 10 yılın zirvesinde
HSK’da üst düzey istifa!
Hamit Kocabey kimdir? HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti?
Bitcoin'de yükseliş sürüyor, tüm zamanların rekorunu kırabilecek mi?
Çiftçiye saldıran kurt kuduz çıktı, ilçe 6 aylık karantinaya alındı

TIMETURK / DÜNYA / Gözaltındaki eski Myanmar Devlet Başkanı Win Myint, istifa etmeyi reddetti

Gözaltındaki eski Myanmar Devlet Başkanı Win Myint, istifa etmeyi reddetti

Myanmar'da şubat başında ordunun yönetime el koymasının ardından gözaltına alınan eski Devlet Başkanı Win Myint’ın, istifa etmeyi reddettiği bildirildi.

2 Gün Önce
2021-10-12 19:53:53
Gözaltındaki eski Myanmar Devlet Başkanı Win Myint, istifa etmeyi reddetti

Myanmar eski Devlet Başkanı Win Myint'ın, istifa etmeyi reddettiği bildirildi.

Win Myint, başkent Nepido'daki bir mahkemede basına ve kamuoyuna kapalı gerçekleştirilen duruşmada ifade verdi.

Eski liderin avukatları, iki ordu mensubunun duruşma öncesi Win Myint'in odasına girerek ona “yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesi gerektiğini” söylediğini ileri sürdü.

Avukatlara göre, devrik lider ordu mensuplarının istifa talebini kabul etmektense “ölmeyi tercih ettiğini” söyledi.

Bunun yanı sıra eski liderin, hakkındaki “anayasayı ihlal” suçlamalarını reddettiği bildirildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar yaklaşık bin kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş