Gözaltında ölen Filistinli muhalif Nizar Benat kimdir?

El-Halil kentinde sabaha karşı Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybeden Filistinli Nizar Benat (44), ülke yönetimine yönelttiği eleştirilerle öne çıkıyordu.

Filistin'deki bağımsız siyasi aktivistler arasındaki muhaliflerinden biri olarak tanınan, sosyal medya hesaplarında yayınladığı video görüntülerinde yönetime yönelik sert eleştirilerde bulunan Nizar Benat, yayınları nedeniyle farklı tarihlerde birkaç kez gözaltına alındı.

Benat, halk nezdinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakan Muhammed Iştiyye dahil Filistin yönetimine yönelttiği "cesur ve sert" eleştirileriyle tanınıyordu.

Ailesi, Benat'ın Filistin güvenlik güçleri tarafından 8 defa gözaltına alındığını ifade ediyor.

Muhalif Benat, sosyal paylaşım hesaplarında yayınladığı görüntülerde, daha önceki gözaltılar sırasında güvenlik güçleri tarafından işkenceye maruz kaldığını belirtmişti.

Ailesi, 1948'de Filistin'in Acur beldesinden tehcir edilen Filistinli mülteci Benat, El Halil kentindeki Dura beldesinde ikamet ediyordu.

Evli ve 5 çocuk babası Benat, dekorasyon ve marangozluk mesleklerinde çalışmıştı.

Bağımsız bir aktivist​​​​​​​

Filistinli aktivistin, herhangi siyasi bir grupla bağlantısı olmadığı belirtiliyor.

Benat, daha önceki açıklamalarında defalarca abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki direniş gruplarına desteğini dile getirirken Filistin yönetiminin yaklaşımını ve İsrail'le güvenlik koordinasyonunu reddettiğini de vurguluyordu.

Filistin seçimlerinin iptaline tepkisi

Benat, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak Devlet Başkanlığı kararıyla iptal edilen Filistin parlamento seçimlerine katılmak üzere "Özgürlük ve Onur" başlığı altında bağımsız bir liste hazırlamıştı.

Muhalif ismin, Filistin seçimlerinin iptali üzerine Avrupa Birliğine yaptığı "Filistin yönetimine desteğini kesmesi" çağrısı kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

Söz konusu açıklaması nedeniyle Filistin yönetimi ve destekçilerinin saldırısına maruz kalan Benat, olayların ardından 2 Mayıs'ta yayınladığı videoda, Filistin güvenlik güçleri eşliğinde silahlı bir grubun evine ateş açtığını, ev halkını korkuttuklarını söylemişti.

Son eleştiri konusu: İsrail'le aşı anlaşması

Benat, ölümünden önce 21 Haziran'da yayınladığı son videoda, Filistin makamlarına İsrail ile yaptığı aşı takası anlaşması (daha sonra anlaşma iptal edildi) konusunda sert şekilde eleştiriler yöneltmişti.

"Aşı anlaşmasının arkasında kim var?" başlığıyla yayınladığı videoda, Filistin yönetimini "halkının hayatını ticaret mevzusu yapmakla" suçlamıştı.

Ne olmuştu?

Batı Şeria'daki El Halil Valisi Cebrin el-Bekri, dün yaptığı yazılı açıklamada, Benat'ın gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bekri, Benat'ın gözaltı sırasında sağlık durumunun kötüleştiğini, hastaneye kaldırıldığını ve vefat ettiğini bildirdi.

Benat'ın dün güvenlik güçlerince gözaltına alınmasından birkaç saat sonra gelen ölüm haberi, Filistin kamuoyunda şok etkisi yarattı.

Benat'ın ailesinden "suikast" suçlaması

Filistinli muhalifin ailesi ise Benat'a işkence yapıldığını ve onun, suikasta kurban gittiğini savunuyor.

Aile, Benat'ın Filistin güvenlik güçleri tarafından sabah saat 03.30 gibi ahşap sopa ve demir coplarla darbedilerek gözaltına alındığını, güvenlik güçlerinin ayrıca evinin kapısını patlatarak içeri girdiklerini belirtti.

Güvenlik güçlerinin Benat'a biber gazı da sıktığını kaydeden aile, Benat'ın kaba bir şekilde elbiselerini soyduklarını, kanlar içinde dövülerek götürüldüğünü aktardı.

Olayın ardından Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Benat'ın ölümünü araştırmak üzere bir komisyon kurulduğunu açıkladı.

Filistinli insan hakları örgütleri: Benat'ın gözaltında ölümü doğal değil

Bağımsız İnsan Hakları Heyeti, El-Hak Kurumu, Kudüs, İnsan Hakları ve Hukuki Yardım Merkezinden temsilciler emekli anatomist doktor Selim Ebu Zarur'un yayımladığı ortak açıklamada, Benat'ın ölümünün "doğal olmadığı" kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı

"Yapılan otopside, baş, boyun, omuzlar göğüs, sırt, uyluk ve kollar dahil vücudun birçok bölgesinde morluklar ve sıyrıklar bulunduğu, ellerin bileklerden bağlı olduğu ve kaburgalarda kırıkların bulunduğu tespit edilmiştir."

Adli tıp raporu ve aile doktorunun vefatın doğal olmadığı ve suç içerikli fiille gerçekleştiğini vurguladığı belirtilen açıklamada kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için alınan sıvı ve doku testlerinin sonuçlarının beklendiği aktarıldı.

Hamas, İslami Cihad gibi Filistinli gruplardan olaya ilişkin tepki açıklamaları gelirken, ABD ve BM gibi uluslararası camiadan da ölüm sebebinin incelenmesi çağrıları yükseldi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.