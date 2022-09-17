Gözaltı sonrası hayatını kaybetti: Jina Emini'nin ölümüyle İran halkı ayaklandı!

İran'da, iddiaya göre başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya giren Mahsa Amini adlı 22 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Polisin iddiasına göre Amini, Tahran'daki ahlak polisi bürosunda 13 Eylül'de birden "kalp rahatsızlığı" yaşadığı için "acilen" hastaneye kaldırılmıştı.

BBC Türkçe'deki habere göre devlet televizyonu Amini'nin ölüm haberini teyit etti, ancak detay vermedi.

Amini'nin başörtüsü hakkında "eğitilmek için" alındığı gözaltı sırasında kötüleştiği belirtildi.

'İŞKENCEYE MARUZ KALDI'

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Amini'nin komaya girmesinin ardından İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi'ye resmi soruşturma emri vermişti.

Reformist politikacı Mahmoud Sadeghi olayın açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Yaşanan olayların ardından halk protesto amacıyla sokaklar dökülmeye başladı.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda birçok şehirde gösteriler düzenlendiği görülüyor. Gece geç saatlere kadar süren gösterilerde İran karşıtı sloganlar atıldı, polisin uygulamaları kınandı. .