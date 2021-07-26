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Görevden alınan Tunus Başbakanı Meşişi’den ilk açıklama

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından görevden alınan Başbakan Hişam el-Meşişi, görevi devretmeye hazır olduğunu belirtti.

2 Saat Önce
2021-07-26 23:26:05
Görevden alınan Tunus Başbakanı Meşişi’den ilk açıklama

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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in dün görevden aldığı Başbakan Hişam el-Meşişi, Facebook hesabından sürece ilişkin açıklamada bulundu.

"Hiçbir şekilde yıkıcı bir unsur olamam" diye kaydeden Meşişi, devlette herhangi bir görev veya sorumluluk almayacağını dile getirdi.

Meşişi, "Sorumluluğu, Cumhurbaşkanı tarafından hükümete başkanlık etmek üzere atanacak şahsa devredeceğim" ifadelerini kullandı.

Dün Tunus Cumhurbaşkanı Said; Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

En-Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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