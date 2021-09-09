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Görev süresi sona eren Başbakan Osmani, milletvekili seçilemedi

Fas'ın görev süresi sona eren başbakanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (PDJ) Genel Sekreteri Sadeddin el-Osmani, milletvekili seçilmek için gerekli olan oy oranına ulaşamadı.

36 Dakika Önce
2021-09-09 11:46:24
Görev süresi sona eren Başbakan Osmani, milletvekili seçilemedi

Fas'ın görev süresi sona eren başbakanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (PDJ) Genel Sekreteri Sadeddin el-Osmani, milletvekili seçilmek için gerekli olan oy oranına ulaşamadı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Rabat'taki seçim bölgesinden aday olan son Başbakan Osmani, sandıktan yeterli oyu olamadı.

Aynı seçim bölgesinden aday olan muhalefetteki sol görüşlü İlerleme ve Sosyalizm Partisi Genel Sekreteri Nebil Bin Abdullah da seçilemedi.

Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, yüzde 96'sı sayılan oylarda, 395 sandalyeli meclise, 97 milletvekili çıkarmayı başaran Milli Bağımsızlar Birliğinin (RNI) seçimlerin galibi olduğunu söylemişti.

Asalet ve Çağdaşlık Partisi'nin (PAM) 82, İstiklal Partisi'nin 78, Sosyalist Birlik'in 35, Halk Hareketi'nin 26, İlerleme ve Sosyalizm'in 20, Anayasal Birlik'in 18 sandalye kazandığını kaydetmişti.

Leftit, 2016 seçimlerinde 125 sandalye alan iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD) ise 12 sandalyede kaldığını ifade ettiği açıklamasında, kalan 12 sandalyenin ise kalan 12 parti arasında dağıldığını ifade etmişti.

Fas İçişleri Bakanlığından tarafından dün yapılan resmi açıklamada ülkede genel ve yerel seçimlere yüzde 50,18 oranında katılım gerçekleştiği bildirilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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