Gorbaçov hayatını kaybetti

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında hayatını kaybetti.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı İdaresi Merkez Klinik Hastanesinden yapılan açıklamada, 91 yaşındaki Gorbaçov'un ağır ve uzun bir hastalıktan sonra akşam saatlerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gorbaçov, 1985'ten 1991'e kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) en yüksek yönetim organı olan Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesinin genel sekreterliğini yürüttü.

1990'da yapılan reformla devlet başkanlığı sistemine geçildi. Yüksek Sovyet Meclisinde yapılan oylamada Gorbaçov, SSCB Devlet Başkanı seçildi. Gorbaçov, 1990'dan 1991'e kadar SSCB'nin devlet başkanlığını yaptı.

Başlattığı perestroyka (yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık) ismindeki reform çalışmaları Soğuk Savaşı bitirdi fakat Sovyetler Birliği Komünist Partisinin ülkede siyasi üstünlüğü sona erdi.

Gorbaçov'un 25 Aralık 1991'de görevi bırakmasıyla SSCB resmen dağıldı.

GORBAÇOV KİMDİR?

Mihail Gorbaçov, 2 Mart 1931'de Rusya'nın güneyindeki Stavropol bölgesinde doğdu.

Ebeveynleri kolektif çiftlikte çalışıyordu. Kendisi de genç yaşında biçerdöver kullanmayı öğrendi ve bir yandan eğitimine devam etti.

1955'te Moskova Devlet Üniversitesi'nden mezun olduğunda, Komünist Parti'nin aktif bir üyesiydi.

Stavropol'a eşi Raisa ile döndükten sonra partinin yerel örgütünde hızla yükselmeye başladı.

Gorbaçov, o dönem Sovyet bürokrasisinin tepesindeki yaşlı kişilerle ilgili eleştirel düşünen genç kuşağın üyesiydi.

1961'de komünist gençlik örgütünün bölge sekreteri ve Parti kongresinin üyesi oldu. Tarım alanındaki yetkileri ona, partideki etki alanını genişletme fırsatı veriyordu.

1978'de Merkez Komite'nin Tarım Sekreterliği üyesi olarak Moskova'ya gitti ve iki yıl sonra Politbüro üyesi olarak atandı.

Genel Sekreter Yuri Andropov'un görevi süresince Gorbaçov ülke dışına geziler yaptı. 1984'te Londra'ya gittiğinde görüştüğü İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, ondan etkilenmişti.

BBC'ye verdiği mülakatta Thatcher, SSCB ile ilişkilerin geleceği konusunda iyimser olduğunu aktarıyordu ve "Bay Gorbaçov'u sevdim. Onunla iş yapabiliriz" demişti.

Şimdiki adı Saint Petersburg olan Leningrad kentinde komünist patronlara, "Ekonominin geri kalanına yetişemiyorsunuz. Uyduruk mallarınız rezil durumda" demişti.

Açıklık ve demokrasi arayışı, bağımsızlık çağrılarına neden oldu. SSCB'nin dağılma sürecinde kuzeydeki Baltık ülkelerinin bağımsızlığı hızlandırıcı bir etki yaptı. Letonya, Litvanya ve Estonya, Moskova'yla bağlarını kopardı.

1990'da Gorbaçov, "Doğu-Batı ilişkilerinde radikal değişikliklere öncülük ettiği" gerekçesiyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

1991 Ağustos'unda bir askeri darbe tertiplendi ve Gorbaçov Karadeniz'deki tatili sırasında tutuklandı. Darbe bastırıldı. Gorbaçov istifa etti. 1990'lar boyunca uluslararası panellerde ve düşünce kuruluşlarında yer aldı, dünya liderleriyle görüşmelerini sürdürdü.

Gorbaçov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sert muhalifiydi, onu gittikçe baskıcı hale gelen bir rejim oluşturmakla eleştirdi.

Gorbaçov'un 90. yaş gününde, Mart 2021'de Putin kendisi için "Modern zamanların en büyük devlet insanlarından biri, ülkemize ve dünya tarihine büyük bir etkisi oldu" sözlerini sarf etti.

AA, BBCTürkçe .