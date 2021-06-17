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Gorbaçov, Biden-Putin görüşmesini değerlendirdi

Eski SSCB lideri Mihail Gorbaçov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden'ın ortak açıklamasını olumlu karşıladığını söyledi.

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17.06.2021 11:06:39
Gorbaçov, Biden-Putin görüşmesini değerlendirdi

Sputnik'e konuşan eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) lideri Mihail Gorbaçov, Biden ile Putin'in görüşmesini değerlendirdi.

Gorbaçov, "Bu görüşmeye giden yol zordu. Başkan Ronald Reagan ile ilk görüşmemize giden yolu hatırlıyorum, biz de yolun sonunda ortak açıklamaya gelmiştik. Şimdi de Rusya ve ABD liderlerinin, nükleer savaşın kabul edilemez formülümüzü doğruladıklarını görüyorum. Bu temelde, stratejik istikrar ve nükleer silahlar konusunda kapsamlı görüşmelerin başlatılması da bir o kadar önemli. Onlara başarılar diliyorum" dedi.

"Her şeyden önce, toplantının gerçekleştiğinden ve gelen ilk açıklamalara bakılırsa yapıcı nitelik taşıdığından memnuniyet duyuyorum” diyen Gorbaçov, “Bu, görüşmeden sonuç alınmayacağını söyleyenlere yanıt oldu. En zor durumlarda bile diyalogun yapılabileceğini ve yapılması gerektiğini bir kez daha görmüş olduk. İki ülke lideri örneğini gösterdi. Bunu takdir ediyorum" şeklinde konuştu.

Eski Sovyetler Birliği lideri Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Reagan arasındaki görüşme, 1985 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılmıştı.
Görüşmenin sonuçlarının yansıtıldığı ortak açıklamada, nükleer savaşın kabul edilemez olduğu, böyle bir savaşı galibi olmayacağı ve tarafların askeri üstünlük elde etmeye çalışmayacağı kaydedilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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