Google'dan çalışanlarına enflasyon zammı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google'da çalışanların şikayetleri sonucu maaşlara zam yapılacağı kaydedildi.

Koronavirüs salgını döneminde milyarlarca insanın evlerine kapanmak zorunda kalması devletleri yeni tedbirler almaya itmiş ve trilyonlarca dolar karşılıksız para basarak ekonomide yaşanacak enflasyonun fitilini ateşlemişti. Enflasyon henüz salgın bitmeden yıkıcı sonuçlarını göstermeye ve bütün dünyada şikayetlerin artmasına yol açmaya başladı.

Yaklaşık 1,5 trilyon doların üzerindeki piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketlerinden birisi olan Google, inceleme performans incelemelerini ve promosyonlarını yeni bir düzene sokma çabasına girdi.

Yöneticiler, bu çalışmaların şirket çalışanları için daha yüksek maaşlarla sonuçlanacağını söyledi.

Şirketin yıllık anketi çalışanların maaşlarından memnun olmadığını da göstermişti.

İLK 50'YE BİLE GİREMEMİŞTİ

NTV'nin haberine göre uzun yıllar boyunca ABD'de çalışmak için en iyi şirketler arasında giren Google 2021 listesinde ilk 50'ye bile girememişti.

Şirket içi araştırmalara göre performans değerlendirmeleri yılda ikiden bire inecek. Ayrıca çalışanların birbirini değerlendirmesi öne çıkacak. Başka bir ifadeyle çalışan hakkında çalışma arkadaşlarının fikri de önemli olacak böylece emir-komutaya dayalı değerlendirmeden uzaklaşılacak.

SALGIN ETKİSİ

Pandemiyle birlikte teknoloji alanında işçi ücretleri yükselmişti. Amazon gibi firmalar transferlerde ve maaşlarda verilebilecek üst sınırları artırmıştı. Google çalışanları şirketin değerlendirme tekniğinin kariyerlerini baltaladığını düşünüyordu.

Ayrıca başta ABD olmak üzere pandemiyle beraber dünya genelinde enflasyon artışı yaşandı. Google gibi teknoloji şirketlerinin de gelirleri tavan yaptı. Yine de çalışanlar bu gelir artışından pay alamadı. Hisse senetleri yükselirken maaşlar büyük ölçüde aynı kaldı. .