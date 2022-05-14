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TIMETURK / DÜNYA / Google Çeviri'ye 24 yeni dil

Google Çeviri'ye 24 yeni dil

Google Çeviri, 24 yeni dili daha sistemine dahil etti.

2 Saat Önce
2022-05-14 07:51:40
Google Çeviri'ye 24 yeni dil

Google'dan yapılan açıklamada, uygulamanın çeviri yaptığı dillere 10'u Afrika'dan olmak üzere 24 yeni dil eklendiği belirtildi.

Çeviri uygulamasına yeni eklenen Afrika dilleri şöyle sıralandı:

"Gana'da 11 milyon kişinin konuştuğu "Ashante", Mali'de 14 milyon kişinin konuştuğu "Bambara", Gana ve Togo'da 7 milyon kişinin konuştuğu "Jeje", Sierra Leone'de 4 milyon kişinin konuştuğu "Krio", Uganda ve Ruanda'da 20 milyon kişinin konuştuğu "Luganda", Etiyopya ve Kenya'da 37 milyon kişinin konuştuğu "Oromo", Kongo Cumhuriyeti, Angola, Güney Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 45 milyon kişinin konuştuğu "Lingala", Güney Afrika'da 14 milyon kişinin konuştuğu "Sepedi", Eritre ve Etiyopya'da 8 milyon kişinin konuştuğu "Tigrinya" ve Esvatini, Mozambik, Güney Afrika ve Zimbabve'de 7 milyon kişinin konuştuğu "Tsongo"

Eklenen diğer 14 dil arasında Kürtçenin Sorani lehçesinin yanı sıra Hindistan, Latin Amerika ve Filipinler'den diller bulunuyor.

Buna göre, Google Translate'in hizmet verdiği dil sayısı 133'e çıkmış oldu.

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