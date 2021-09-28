Google, AB’den gelecek para cezasına karşı atağa geçti

Google'ın Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından kesilen para cezasına karşı açtığı davanın ilk duruşması gerçekleşti.

Google temsilcileri mahkemede, komisyonun Apple ve Android arasındaki gerçek rekabet dinamiğini göz ardı ettiğini savundu.

Teknoloji firması Google'ın Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle AB tarafından kesilen 4,34 milyar euro tutarındaki para cezasına karşı açtığı davanın duruşmaları bugün başladı.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, bu hafta boyunca ABD merkezli Google'ın AB Komisyonu kararına karşı açtığı davayı görüşecek.

Google temsilcileri, duruşmanın ilk gününde beş yargıçtan oluşan AB Genel Mahkeme'si üyelerine, Android'in rekabet konusunda sektörde büyük bir başarı öyküsü oluşturduğunu açıkladı. Google'ın avukatı Meredith Pickford mahkemede, "Komisyon, bu sektördeki Apple ve Android arasındaki gerçek rekabet dinamiğine gözlerini kapıyor." dedi.

AB, Google'a 4,34 milyar euro para cezası kesmişti

AB, 2016'da Google'ı, Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlamıştı. Suçlama, Google'ın kendi arama ve diğer çeşitli uygulamalarını Android cihazlarda yüklü olarak sunmasından kaynaklanıyordu.

AB incelemesinde, Google'ın çeşitli cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde Google arama, Play Store ve Chrome tarayıcısını önceden yükletmeye zorladığı ve bazı telefon üreticilerine Google aramayı önceden yüklemeleri halinde ödeme yaptığı ortaya çıkarılmıştı.

AB, 2018 yılında Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,34 milyar euro para cezası kesmişti. Söz konusu cezaya itiraz eden Google hukuki süreç başlatmıştı.

AB Genel Mahkemesi'ndeki davanın 1 yıl sürmesi bekleniyor. Karar sonrası dosya, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı'na götürülebiliyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.