Golden Visa ile Avrupa Vatandaşı olunur mu?

Portekiz Vatandaşlık fırsatı sunan Golden Visa programına AB, AEA ve İsviçre vatandaşı olmayan tüm TC vatandaşlarımız başvurabilir.

Evet. Portekiz Golden Visa öncelikle Portekiz'de oturum hemen ardından da Avrupa vatandaşlığı elde etmenin en popüler yollarından biridir. Kasım 2012'de başlayan Golden Visa Portekiz programına AB üyesi olmayan ülkelerin pek çok vatandaş, Portekiz'de gayrimenkul yatırım veya fon yatırımında bulunarak oturumizni alma fırsatını değerlendirdi. Portekiz çifte vatandaşlık programıkapsamındayatırımda bulunan başvuru sahiplerinin sayısının 10.000'i aşması programın oldukça başarılı olduğunu kanıtladı.Haziran 2021 itibariyle Türkiye'den Portekiz Golden Visa programına başvuranların sayısı 467'ye ulaştı.

Portekiz Vatandaşlık fırsatı sunan Golden Visa programına AB, AEA ve İsviçre vatandaşı olmayan tüm TC vatandaşlarımız başvurabilir. Golden Visa ile Portekiz'de oturum ve çalışma iznine hak kazanabilmek için, başvuru sahibinin minimum 280.000 Euro değerinde gayrimenkul alımında veya 350.000 Euro değerinde fon yatırımında bulunması yeterlidir.

Avrupa vatandaşı nasıl olunur? sorusuna verilebilecek en pratik yanıt, Portekiz'de yatırım yoluyla elde edilen bir oturum programı olan Portekiz Golden Visa ile olacaktır. Aynı zamanda çifte vatandaşlık hakkı sunan Portekiz Golden Visa programı yatırımcıların hem Portekiz'de Euro cinsinden verimli bir yatırım yapmalarını hem de Portekiz'de yaşama ve çalışma hakkı edinmelerini sağlar. Bu hak diğer aile üyelerini de kapsar. Beş yıl sonra, başvuru sahipleri ve aile fertleri Portekiz vatandaşlığı yani Avrupa Vatandaşlığı başvurusunda bulunabilirler.

Yazımızın bu kısmında, Portekiz vatandaşı nasıl olunur? sorusunun detaylarını bulacaksınız.

Portekiz vatandaşı olmanın en pratik yolu Portekiz Golden Visa programına başvurmaktan geçer. Golden Visa Portekiz programın temel amacı, global yatırımcıların fonlarınıülkeye çekerek Portekiz ekonomisini güçlendirmektir. Portekiz Hükümeti yatırımda bulunan yabancı vatandaşlara özel süreli oturma izni verir. Bu izin çalışma kendi içini kurma iznini de içerir.

Golden Visa yatırımcıları ayrıca ek bir vizeye ihtiyaç duymadan Schengen ülkelerinde seyahat edebilirler, programa aile fertlerini de dâhil edip Golden Visa'nın tüm avantajlarından faydalanabilirler.

Golden Visa kart sahiplerinin tam zamanlı olarak Portekiz'de yaşamasına gerek yoktur. Her yıl Portekiz'de en az yedi gün bulunmaları yeterlidir. Beş yıl sonra ise başvuru sahipleri Portekiz vatandaşlığına başvurabilirler.

Avrupa vatandaşlık şartları:

Portekiz'de 500.000 Euro değerinde bir veya birden fazla gayrimenkul yatırımı yaparak

Portekiz'in nüfus yoğunluğu düşük olan bölgelerinden 400.000 Euro değerinde gayrimenkul yatırımı yaparak

Portekiz'de kentsel yenileme projelerinden 350.000 Euro değerinde bir yenileme projesinden yatırım yaparak

Portekiz'in nüfus yoğunluğu düşük olan bölgelerinden bir yenileme projesinden 280.000 Euro değerinde gayrimenkul yatırımı yaparak

Net 350.000 Euro değerinde nitelikli bir Portekiz yatırım fonuna yatırım yaparak.

Avrupa vatandaşı nasıl olunur?

TC yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği Golden Visa yatırım seçeneği gayrimenkul edinimi ile olanıdır. Portekiz'de yukarıdaki kriterlere uyan ev, dükkân, villa, ofis gibi bir gayrimenkul satın alındığında Golden Visa başvurusu yapılabilmektedir. Portekiz Golden Visa programı yatırımcılara, istemeleri durumunda, gayrimenkullerini kiraya vermeye izin veriyor. Vatandaşlığa kadar gelir elde etme imkânı yatırımcıların Golden Visa masraflarını karşılamalarına katkı sağlayacaktır.

000 Euro Gayrimenkul Seçeneği ile Golden Visa'ya Başvurmak

500.000 Euro ile birden fazla mülk edinilebilir. Örneğin 260.000 Euro'ya bir dükkân ile birlikte 240.000 Euro'ya 3+1 daire alınabilir, örnekten de anlaşıldığı gibi 500.000 Euro'nun Portekiz'e kazandırılması esastır.

000 Euro Gayrimenkul Seçeneği ile Golden Visa'ya Başvurmak

Portekiz hükümeti nüfus yoğunluğu düşük olan yerlere sermaye çekebilmek için bitmiş konutlarda minimum yatırım tutarını 400.000 Euro'ya düşürmüştür. Bu tür yerleşim bölgelerinde dinamizm düşük olabilir. İleride satmak isterseniz satış hızı düşük olabilir.

000 Euro Gayrimenkul Seçeneği ile Golden Visa'ya Başvurmak

Satın alınacak gayrimenkulün otuz yaşını aşmış, kentsel dönüşüm bölgesinde bulunması ve yenilenme masrafları dâhil fiyatı en az 350.000 Euro olmalıdır. Bu seçenekte yatırım değeri 350.000 Euro olduğundan emin olunuz. Çoğu zaman bu dilimdeki gayrimenkullerin yatırım değeri gerçekçi olmayabilir.

000 Euro Gayrimenkul Seçeneği ile Golden Visa'ya Başvurmak

Portekiz hükümeti nüfus yoğunluğu düşük olan yerlere sermaye çekebilmek için minimum yatırım tutarını 280.000 Euro'ya düşürmüştür. Çoğu zaman bu dilimdeki gayrimenkullerinşaat aşamasında olup Portekizlilere hitap etmez. Çıkışta satış performansları düşük olabilir.

Portekiz vatandaşlığı nasıl alınır?

Golden Visa kapsamında geleneksel yatırımcılar daha çok gayrimenkul alımı yoluyla ilerlerken yatırımlarının enflasyona karşı kendini koruduğunu, kontrolün kendilerinde olmasının verdiği güven duygusuyla Euro cinsinden sabit kira getirisi avantajından faydalanırlar.

Mali piyasalarda fon alım satımında tecrübeli yatırımcılar ise Portekiz Vatandaşlığı fırsatı sunan Portekiz Golden Visa başvurularını fon seçeneği ile yapmaktadır. Portekiz yatırım fonlarında yatırımınızı hangi firmaya vereceğinizi analiz etmeniz son derece önemlidir

Portekiz'de gayrimenkul yatırım ile vatandaşlık alınır mı?

Evet, alınır. Minimum tutar 280.000 Euro'dur. Vatandaşlığı aldıktan sonra Avrupa'nın dilediğiniz ülkesinde yaşayabilirsiniz. Çocuklarınız bir Avrupalı gibi diledikleri Avrupa ülkesinde yaşayabilir, okula gidebilir ve Avrupa'daki kurumsal şirketlerde çalışabilir.

Euporto, yurtdışı yatırım ile ilgilenen yatırımcılara Portekiz'de sadece lokal gayrimenkul projeleri sunar. Portekiz Golden Visa pazarında fiyatları şişirilmiş gayrimenkuller konusunda T.C. vatandaşı yatırımcıları uyarır. Yatırımcılarına ekspertizleri yapılmış, banka kredilerine uygun, kısa veya uzun dönem kiralanabilecek ve Portekizlilerin yaşadığı bölgelerde değer artış potansiyeli bulunan gayrimenkulleri sunar.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.