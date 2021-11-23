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Gökyüzündeki gizemli ışıkları gören çift neye uğradığını şaşırdı
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Gökyüzündeki gizemli ışıkları gören çift neye uğradığını şaşırdı

İngiltere'de akşam saatlerinde araçlarıyla seyir halinde ilerleyen bir çift, gökyüzünde gördükleri ürkütücü ışıklarla neye uğradığını şaşırdı. Aracı durdurup ışıkların kaynağını araştıran çift, ışıklara neden olabilecek herhangi bir sebep bulamadı.

2 Saat Önce
2021-11-23 12:17:08
Gökyüzündeki gizemli ışıkları gören çift neye uğradığını şaşırdı

Geçtiğimiz perşembe günü Liverpool ile Manchester arasında yolculuk eden Kelly Thompson ve Stuart Marshall çifti, bir anda gökyüzünde ürkütücü bir görüntünün oluştuğunu belirtti.

Gökyüzünde asılı duran ışıklar karşısında neye uğradığını şaşıran çift, bir süre sonra ışıkları varlığına akılcı bir sebep arasa da bulamadı. Thompson, yaşananları "Başta bunun bir gökyüzü prohesini olduğunu zannettik, ancak çevrede hiçbir şey göremedik." diyerek anlattı.

UFO TEORİLERİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Açıklamayadığı ışıkların fotoğrafını çeken genç kadın, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede pek çok kullanıcının ilgisini çeken görüntüler UFO teorilerini de beraberinde getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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