Gökyüzü pembeye boyandı, görenler 'uzaylı istilası' sandı: İşte bu korkutan görüntünün perde arkası...

Avustralya'da, kasaba halkına korku dolu anlar yaşatan bir olay yaşandı. Tıbbi esrar üretimi yapılan bir çiftlikte kullanılan kırmızı renkli aydınlatma, gökyüzünü pembeye boyadı. Kimileri gördükleri karşısında korkarken, kimileri ise bunun tekrarlanmasını istedi.

Avustralya'nın Mildura isimli kasabasında, görenlere tekrar tekrar baktıran bir olay yaşandı. Kasabanın çevresinde yaşayan insanlar, gökyüzünün pembe renge bürünmüş olduğunu gördüler. Bu durum bölge sakinlerinin bazılarını korkuturken, bazıları içinse eşsiz bir güzellikti. Gelin hep birlikte, yaşananların perde arkasına bakalım.

Gökyüzünün pembeye bürünmesinin nedeni, kasabada bulunan bir esrar üretim merkeziydi. Bu merkez, yasaldı ve tıbbi kullanım için esrar üretimi yapıyordu. Yeri gizli olan tesis, yaşanan bu olayla ifşa olmuştu. Olayın anlaşılmasıyla sakinleşen kasaba halkı, gördüklerini kolay kolay unutamayacak gibi duruyor.

Kasaba, gece karanlığında şöyle görünüyordu

Kimine göre kıyamet, kimine göre ise uzaylı istilası olarak nitelendirilen olayın nedeni, esrarın büyümesini hızlandırmak için kullanılan kırmızı tonlu ışıktı. Normal koşullarda bu ışık, tesisteki karartma perdeleri sayesinde gizleniyordu. Ancak olayın yaşandığı gece muhtemelen bir aksilik olmuştu ki karartma perdeleri açılamamış, üretimi hızlandıran ışık gökyüzüne yayılmıştı. Tesis yetkilileri, o gece çalışmadıklarını belirttiler. Bu açıklama, tesiste teknik sorun yaşandığının düşünülmesine yol açtı.

Kasaba halkını korkutan olayla ilgili resmi açıklama yapılması, bölgeyi yeniden sakinleştirdi. Röportaj yapmak için bölgeye giden BBC muhabirleri, bazı bölge sakinlerinin bu olay karşısında hayran kaldıklarını ve tekrarlanmasını istediklerini söylediklerini aktardılar.

Kaynak: webtekno.com