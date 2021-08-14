Göktaşı Bennu’nun yeryüzüne çarpma ihtimali yüksek

Bilim insanlarının verdiği son iyi habere göre, önümüzdeki 200 yıl boyunca dünyaya en yakın gök taşlarından Bennu'nun, yeryüzüne çarpma ihtimali daha önceki öngörülerden daha yüksek.

Bilim insanlarının verdiği son iyi habere göre, önümüzdeki 200 yıl boyunca dünyaya en yakın gök taşlarından Bennu'nun tam olarak nerede olacağı daha iyi öngörülebilecek. Ancak kötü haber, Bennu'nun yeryüzüne çarpma ihtimali daha önceki öngörülerden daha yüksek.

Bununla birlikte bilim adamları, çok fazla paniğe gerek olmadığını belirterek, gök taşı Bennu'nun önümüzdeki yüzyılda yeryüzüne çarpma ihtimalinin hala oldukça düşük olduğu görüşünü dile getiriyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yeryüzüne yakın göktaşlarıyla ilgili araştırmaları yürüten servisin şefi Davide Farnocchia, basına yaptığı açıklamada, “Çok fazla merak etmeye gerek yok. Gelecek yüzyıl ile ondan sonraki yüzyıl için, Bennu'nun yeryüzüne çarpma ihtimali, 2 bin 700'de bir olarak öngörülürken, şimdi bin 750'de bir olarak hesaplandı." dedi.

Farnocchia , NASA'nın göktaşına gönderdiği uzay aracı “Osiris-Rex”in derlediği veriler sayesinde Bennu'nun izleyeceği yörüngeyi izlemenin eskisinden daha kolay olduğunu ifade etti..

Osıris-Rex'in, 2018'de indiği göktaşından topladığı örneklerle birlikle dünyaya 2023'te dönmesi bekleniyor.

Osiris-Rex göktaşına gitmeden önce dev teleskoplarla Bennu'yu izleyen bilim insanları, 2200'lü yıllarda göktaşının dünya çarpma olasılığını 2 bin 700'de bir olarak görüyordu. Şimdi bu olasılık 2300'lü yıllarda bin 750'de bir olarak hesaplanıyor. Bu süre içinde 24 Eylül 2182 tarihi çarpma için en tehlike içeren zaman olarak değerlendiriliyor.

Osiris-Rex uzay aracından alınan son verilere göre, Bennu, 2135'te Ay'ın yakınından geçtiğinde yeryüzüyle yakın bir karşılaşma yaşayabilir. Dünya'nın yerçekimi gelecekteki yolunu değiştirebilir ve 2200'lerde çok az bir olasılık bile olsa göktaşı Dünya ile çarpışma rotasına girebilir.

NASA görevlisi Lindley Johnson ise Bennu'nun Dünya'ya çarpma olasılığı karşısında dinozor tarzı yaşamı yok etmeyeceği, bunun yerine göktaşının yeryüzünde kendisinin yaklaşık 10 ila 20 katı büyüklüğünde bir krater yaratacağı tahmininde bulundu.

Johnson, bu çarpma durumunda yıkım alanının ise çok daha büyük olacağı ve kraterin boyutunun 100 katı kadar alanın yok olacağı öngörüsünde bulundu.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.