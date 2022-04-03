DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Velayet altındaki çocukların tesliminde yeni uygulama
Bitlo borsası güvenilir mi?
'Prens' unvanını bıraktı
ABD'de silahlı saldırı: 6 ölü, 10 yaralı
Üzerinde 'Allah' yazan çınar, 'Mistik Anıt Ağaç' olarak tescillendi
ANALİZ: Kömür neden önemli?
Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu oldu
GKRY'de PKK propagandası!
Arka Sokaklar 621. bölüm tek parça izle | Kanal D Arka Sokaklar yeni bölüm | Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?
Çin filmlerinde 'kötü Batılı'yı oynayan İngiliz: Kevin Lee
İhracatçılardan buğday açıklaması
Rize imsakiye 2022 | Rize'de akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Rize iftar vakti | Rize ramazan vakitleri
Trabzonspor - Beşiktaş maçını canlı izle! Süper Lig
Libya'da Mehmetçik'ten ilk iftar
Rusya'dan liderler zirvesiyle ilgili kritik açıklama

İSTANBUL

19:37:00

İftar vakti

BURSA

19:36

05:12
19:36
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:21

04:57
19:21
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:04

04:41
19:04
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:47

04:23
18:47
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:36

04:19
18:36
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:37:00

İftar vakti

ANKARA

19:21

04:57
SAHUR
19:21
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / GKRY'de PKK propagandası!

GKRY'de PKK propagandası!

PKK yandaşları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) propaganda yapmaya devam ediyor. Ocak ayında PYD/YPG'ye ofis açma izni veren Rum Yönetimi, terör örgütünün Güney Kıbrıs'taki eylemine de sessiz kaldı.

3 Saat Önce
2022-04-03 18:36:58
GKRY'de PKK propagandası!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), terör örgütü propagandasını görmezden geliyor.

Terör örgütü sempatizanları Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenledikleri eylemle PKK'nın propagandasını yaptı.

Terör örgütüne ve yandaşlarına destek veren Rum yönetimi bu eyleme de sessiz kaldı.

PYD/YPG'ye ofis açma izni verilmişti

PKK'nın uzantısı olan PYD/YPG'ye Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından ocak ayında ofis açma izni verilmişti.

Kültür ve dayanışma derneği kisvesi altında açılan terör örgütü şubesinde eski Rum siyasetçilerin de bulunması dikkati çekmişti. Rum Yönetimine hem Türkiye hem de KKTC sert tepki göstermişti.

TRTHaber .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş