Gizli kıta bulundu!

Amerika Jeoloji Derneği tarafından yayımlanan makalede araştırmacılar, İzlanda'nın altında gizlenmiş batık bir kıta bulduklarına inanıyorlar ve 'İzlanda' olarak adlandırdıklarını düşünüyor.

Bilim insanları yıllardır araştırmalar yapıyor. Özellikle İzlanda tarafında yapılan araştırmalar ilginç bir hal almaya başladı. Jeologları yıllardır şaşırtan İzlanda, yeni bir teori üzerine yoğunlaşmış durumdalar.

Akademisyenler ve bilim insanlarının yıllardır kafa yordukları konu hakkında yeni bir gelişme yaşadı. Amerika Jeoloji Derneği tarafından yayımlanan makalede araştırmacılar, İzlanda'nın altında gizlenmiş batık bir kıta bulduklarına inanıyorlar ve 'İzlanda' olarak adlandırdıklarını düşünüyor.

Durham Üniversitesi (Birleşik Krallık) Yer Bilimleri Bölümü'nde Fahri Jeofizik Profesörü olan Gillian Foulger liderliğindeki uluslararası bir jeolog ekibi, batık jeolojik sırrın Grönland'dan Avrupa'ya kadar uzanabileceğine inanıyor.

SÜPER KARA PARÇASI

PARÇALANMAMIŞ OLABİLİR

Yayımlanan yeni raporlar, kara kütlesinin yaklaşık 600.000 kilometre karelik bir alanı kapsayabileceğini ancak İngiltere'nin batısındaki alanlar dahil edildiğinde 1.000.000 kilometre kareye kadar çıkabileceğini ortaya çıkartıyor.

Eğer söz konusu teori kanıtlanırsa, dünya hakkında bildiklerimizi değiştirebilir. Çünkü 50 milyon yıl önce parçalandığı düşünülen dev Pangea süper kara kıtasının parçalanmadığı anlamına gelebilir ve bu da her şeyi açıklıyor. Bu yeni teori, Kuzey Atlantik bölgesindeki okyanus ve kıtasal kabuğun kapsamını ve İzlanda gibi volkanik alanların nasıl oluştuğu hakkında uzun süredir devam eden bilimsel fikirlere bir açıklık getirecek.

ITV raporlarına göre her ikisi de kıtasal kabukta bulunan yeni bir mineral ve hidrokarbon kaynağı hakkında tartışmalara da yol açabilir. Durham Üniversitesi'nde dünyanın önde gelen jeologlarından Profesör Gillian Foulger konu hakkında bunları söylüyor:

"İzlanda, okyanus kabuğundan oluşuyor ve okyanus kabuğuyla çevrili olduğu yönündeki teoriler birden fazla jeolojik veri tarafından desteklenmediğinden şimdiye kadar jeologları şaşırttı. Örneğin, İzlanda'nın altındaki kabuk 40 km'den daha kalın bu da normal okyanus kabuğundan yedi kat daha kalın olduğu anlamına geliyor. Bu basitçe açıklanamazdı.

Kalın kabuğun kıtasal olma olasılığını düşündüğümüzde, verilerimiz bir anda anlam kazanıyor. Bu, kıta bölgesinin İzlanda'nın kendisinden çok daha büyük olduğunu hemen anlamamızı sağladı. Tam orada, denizin altında gizli bir kıta var. İzlanda'nın varlığını kanıtlamak için yapılacak harika işler var ama aynı zamanda dünya hakkındaki jeolojik anlayışımıza tamamen yeni bir bakış açısı getiriyor.''

Araştırma ekibi, salgın kısıtlamaları fırsat verdiğinde teoriyi test etmek için bir araya gelecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.