'Gizemli Kadın'ın iki bin yıllık sırrı ortaya çıktı

Bilim insanları, yaklaşık 2 bin yıl önce ölen ve dünyanın bilinen ilk hamile mumyası olarak ünlenen 'Gizemli Kadın' hakkında yeni bir keşif yaptı. Oldukça genç bir yaşta ölen antik Mısır mumyasının ölüm nedeninin nazofarenks kanseri olduğu belirlendi. Bilim insanları, yeni keşfin kanserin nedeni belirlemeye yardımcı olarak modern tıbba katkı sunacağını açıkladı.

Polonya'da yapılan yeni bir araştırma, dünyanın ilk hamile antik Mısır mumyasının nadir görülen bir kanser türünden öldüğünü ortaya çıkardı. Arkeologlar, mumyanınn kafatasını incelerken, olağandışı izler keşfettiklerini söyledi.

NAZOFARENKS KANSERİNDEN ÖLDÜ

Araştırmacılar, mumyanın muhtemelen nazofarenks kanserinden muzdarip olduğunu söyledi. Nazofarenks kanseri, boğazın burnun arkasını ağzın arkasına bağlayan kısmını etkileyen nadir bir kanser türüne deniliyor.

Bununla birlikte, “Gizemli Kadın” olarak anılan mumyanın hamileliğinin 28. haftasında öldüğü daha öncesinde biliniyordu, ancak şimdi araştırmacılar bir ölüm nedeni belirledi.

Polonya'daki Varşova Mumya Projesi (WMP) tarafından yayınlanan görüntüler, kafatasının bir tümörden kaynaklanan lezyonlara sahip olduğunu gösterdi.

WMP'de uzmanlarla birlikte çalışan Varşova Tıp Üniversitesi Onkoloji Bölümü'nden profesör Rafał Stec, “Arkeologlar, mumyalama sürecine özgü olmayan nazofaringeal kemiklerde olağandışı değişiklikler tespit etti. Bilgisayarlı tomografi görüntülerini inceleyen radyologların, kafatası kemiklerinde tümör kaynaklı değişiklikler buldu” diye konuştu.

Profesör Stec, mumyanın genç yaşının ve başka bir ölüm nedeninin bulunmamasının 'onkolojik bir nedene' işaret ettiğini de sözlerine ekledi.

Diğer taraftan, bilim insanları şu anda “Gizemli Kadın”dan doku örnekleri toplamayı ve bunları diğer Mısır mumyalarından alınan kanserli doku örnekleriyle karşılaştırmayı planladıklarını söyledi.

MODERN TIBBIN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNACAK

Araştırmacılar, böylelikle kanserin 'moleküler imzasını' ortaya çıkararak, bunun kanserin evrimi bilgisini genişleteceği ve modern tıbbın gelişimine katkıda bulunabileceğini umuyor. Ayrıca daha fazla araştırmanın, nazofarenks nedenini de belirleyebileceği, (viral enfeksiyon veya genetik ile ilişkili olup olmadığı) düşünülüyor.

GİZEMLİ KADIN HAKKINDA

Şimdiye kadar yapılan araştırmalar, “Gizemli Kadın”ın Yukarı Mısır'daki Thebes'teki kraliyet mezarlarında, Theban topluluğunun seçkinlerinden geldiğini gösterdi. 1800'lerin başında keşfedilen mumyanın tarihi, Kleopatra'nın Kraliçe olduğu ve Thebes şehrinin önemli bir ticaret merkezi olduğu MÖ 1. yüzyıla kadar uzanıyor.

Gizemli Kadın'ın mumyası, 1826'da Mısır Krallar Vadisi'ndeki en önemli keşiflerden bazılarının yapıldığı sıralarda Polonya'nın başkenti Varşova'ya götürüldü ve şu anda kenttekii Ulusal Müze'de sergileniyor.

Diğer taraftan geçen yıl, tomografik görüntüleme kullanılarak yapılan bir inceleme, kadının öldüğünde 20 ile 30 yaşları arasında olduğunu ve hamileliğinin 26. ila 30. haftasında olduğunu ortaya çıkardı.Ayrıca, mumya kumaşlara dikkatlice sarılmış ve öbür dünyada çocuğuyla birlikte rahat etmesi için birçok muskayla birlikte gömülmüştü.

Kaynak: ntv.com.tr

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