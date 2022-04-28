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TIMETURK / DÜNYA / Gizemli hepatit vakaları artıyor

Gizemli hepatit vakaları artıyor

ECDC, nisan ayında İngiltere ve kıta Avrupasında 166 gizemli hepatit vakası görüldüğünü açıkladı.

1 Saat Önce
2022-04-28 22:47:08
Gizemli hepatit vakaları artıyor

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) risk değerlendirmesi raporunda daha önce sağlıklı olan çocuklarda görülen ve sebebi bilinmeyen ağır akut hepatit vakalarında artış olduğu vurgulandı.

İngiltere'de 20 Nisan itibarıyla 111 vaka, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 27 Nisan itibarıyla 55 vaka tespit edildi.

Vakaların nedeni araştırılıyor

Hepatit vakalarının nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirilen raporda, Avrupa'daki çocuk nüfusuna yönelik riskin şu anda tam olarak değerlendirilemediği kaydedildi.

İngiltere'deki vakaların büyük kısmında hastalarda adenovirüs de bulunduğu, bunun artan adenovirüs vakalarıyla bağlantılı olabileceği, konunun tespiti için incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Raporda hastalıkla ilgili teorilerden birinin, "normal şartlarda hafif geçmesi beklenen adenovirüs enfeksiyonu bulunan çocuklarda bir eş etkenin daha ağır bir enfeksiyona veya karaciğer hasarına yol açması" şeklinde değerlendirildiği aktarıldı.

Hastalığa yol açabilecek diğer nedenlerin de göz ardı edilmediği vurgulandı.

Hijyene dikkat edilmesi tavsiye edildi

ECDC, her ihtimale karşı adenovirüsün bulaşmaması için zeminlerin dezenfekte edilmesi, ellerin temiz tutulması gibi genel hijyen uygulamalarına başvurulmasını tavsiye etti.

Dünya Sağlık Örgütü, 16 Nisan'da, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Yayılan virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü bildirilmişti.

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