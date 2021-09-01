Gizemli hastalık kapıda!

Bulaşıcı hastalıkların hızla yayıldığı bugünlerde Hindistan yepyeni bir salgın ile boğuşuyor. 'Gizemli hastalık' olarak adlandırılan bu yeni salgının sinekler aracılığı ile bulaştığı ve bir haftada 40’ün üstünde çocuğun ölümüne sebep olduğu söylendi.

İsmi belirlenemeyen gizemli hastalık Hindistan'ın en kalabalık eyaletinde hızla yayılıyor. Yetişkinleri de etkileyen hastalık özellikle çocuklarda görülüyor. Hastalığın ilk belirtilerinin, yüksek ateş, eklem ağrıları, baş ağrıları ve mide bulantısı olmak üzere dang humması vakalarının birçok belirtisini taşıyor. En korkutucu olanı ise kanın pıhtılaşmasını sağlayarak trombositlerin azalmasını etkiliyor.

KORONA İLE BENZER SEMPTOMLARA SAHİP

Hindistan'ın kuzeyindeki 200 milyon nüfuslu Uttar Pradesh eyaletinde bir hafta içinde en az 40 çocuk ateşten öldü. Korona virüs ile benzer semptomlara sahip olan gizemli hastalığa yakalananlara yapılan korona virüs testleri negatif çıktı. Şu ana kadar bu iki hastalık arasında herhangi bir bağlantı bulunamadı. Hastalığı olan kişilerin ailelerine yardım sözü veren Uttar Pradesh başbakanı Yogi Adityanath, ‘Firozabad ilçe hastanesindeki özel COVID-19 koğuşu, bu ateşe yakalanan hastalar için ayrılmıştır" dedi.

Bugün Hindistan, COVID-19, özellikle de ülkeden kaynaklanan Delta varyantı sebebi ile çok zor durumda. Dang, bazı Asya ve Latin Amerika ülkelerinde yaygın olan sivrisinek kaynaklı bir hastalıktır.

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre, ‘COVID-19 ve dang salgınlarının birleşik etkisi, potansiyel olarak risk altındaki popülasyonlar için yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Hastalık şu anda Afrika, Amerika, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik'in DSÖ bölgelerinde 100'den fazla ülkede nadir görülüyor.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.