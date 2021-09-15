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Gine'de darbeciler hükümet kurma görüşmelerine başladı

Gine'de 5 Eylül'de düzenlenen darbenin ardından askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi (CNRD), geçiş hükûmeti kurma çalışmaları kapsamında siyasi partilerle ve din adamlarıyla görüştü.

21 Dakika Önce
2021-09-15 01:01:48
Gine'de darbeciler hükümet kurma görüşmelerine başladı

Yerel basında çıkan haberlere göre, CNRD lideri Mamady Doumbouya, geçiş hükûmeti kurma amacıyla meclis binasında ülkedeki 15 siyasi partinin lideriyle bir araya geldi.

Partiler arasında Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin ezeli rakibi Cellou Dalein Diallo'nun liderlik ettiği Gine Demokratik Güçleri Birliği (UFDG) ve Conde'nin partisi Gine Halkı Birliği (RPG) de yer aldı.

Doumbouya, siyasi partilerin ardından ülkedeki din adamlarını kabul etti.

Basına kapalı yapılan görüşmelerde, geçiş sürecine ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

17 Eylül Cuma gününe kadar sürecek görüşmelerde bugün de sivil toplum örgütleri, yabancı diplomatik misyon temsilcileri ve madencilik şirketi yetkilileri kabul edilecek.

Askeri darbe

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu. Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümet, anayasa ve kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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