Gine'de askeri darbe girişimi

Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi. Haberlerde, bölgede askerlerin sokağa indiği, şehir merkezine girişlerin kapatıldığı ve yaralı askerlerin olduğu belirtildi. Fransız basını ise olayın 'askeri darbe girişimi' olduğunu yazdı.