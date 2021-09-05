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TIMETURK / DÜNYA / Gine'de askeri darbe girişimi

Gine'de askeri darbe girişimi

Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi. Haberlerde, bölgede askerlerin sokağa indiği, şehir merkezine girişlerin kapatıldığı ve yaralı askerlerin olduğu belirtildi. Fransız basını ise olayın 'askeri darbe girişimi' olduğunu yazdı.

25 Dakika Önce
2021-09-05 14:25:44
Gine'de askeri darbe girişimi

Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.

Haberlerde, bölgede askerlerin sokağa indiği, şehir merkezine girişlerin kapatıldığı ve yaralı askerlerin olduğu belirtildi.

Olayın darbe girişimi olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, resmi makamlardan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Fransız basını ise olayın "askeri darbe girişimi" olduğunu yazdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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